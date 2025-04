Referendum 8-9 giugno: voto fuori sede per i tifernati

Domande entro il 4 maggio per i domiciliati e il 7 per l’estero

In occasione dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Città di Castello, ma temporaneamente domiciliati in un altro comune o all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, potranno esercitare il proprio diritto di voto fuori sede.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Elettorale comunale, i residenti che risultino domiciliati, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione, in un comune situato in una provincia diversa da quella di Perugia, potranno fare richiesta per votare nel comune di domicilio temporaneo.

La domanda, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modulo, deve essere presentata entro domenica 4 maggio. Va allegata copia di un documento d’identità valido, della tessera elettorale e la documentazione che giustifichi la permanenza temporanea.

L’istanza può essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, oppure consegnata a mano – anche da delegato – all’Ufficio Elettorale in via XI Settembre n.41, negli orari di apertura al pubblico.

È possibile revocare la richiesta già inviata entro mercoledì 14 maggio, con le stesse modalità.

Il comune presso cui l’elettore risulta domiciliato temporaneamente rilascerà, entro martedì 3 giugno, un’attestazione per l’ammissione al voto, con l’indicazione della sezione e dell’indirizzo presso cui recarsi. Il documento verrà inviato via mail o PEC, all’indirizzo segnalato dal richiedente.

Per votare, l’elettore dovrà recarsi presso la sezione assegnata, portando con sé la tessera elettorale, un documento di riconoscimento valido e l’attestato cartaceo rilasciato dal comune di domicilio provvisorio.

Chi si trovi temporaneamente all’estero per studio, lavoro o cure, per un periodo di almeno tre mesi comprensivo della data referendaria, potrà votare per corrispondenza. In questo caso, la domanda deve essere inviata direttamente al Comune di Città di Castello entro mercoledì 7 maggio.

Anche i familiari conviventi con il cittadino domiciliato all’estero possono usufruire della modalità postale, indipendentemente dalla durata del soggiorno all’estero.

La richiesta di voto per corrispondenza dall’estero deve essere corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità. Può essere trasmessa via mail all’indirizzo elettorale@comune.cittadicastello.pg.it, via PEC, per posta ordinaria (indirizzo: Comune di Città di Castello, piazza V. Gabriotti n.1 – 06012 Città di Castello – PG), oppure consegnata direttamente a mano all’Ufficio Elettorale di via XI Settembre n.41, anche tramite delegato.

L’ufficio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con orario 08:30 – 13:00, e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30.

Ulteriori informazioni e la modulistica sono disponibili nell’Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo:

https://www.comune.cittadicastello.pg.it/pagina964_referendum-abrogativi-2025.html.