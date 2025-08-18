Rassegna ROCCHE E VILLE all’OPERA riparte dopo Ferragosto

18 Agosto 2025 Eventi, Musica, Ultime notizie 0
Rassegna ROCCHE E VILLE all’OPERA riparte dopo Ferragosto

Sedici concerti animeranno borghi umbri tra agosto e 2026

Dopo la pausa ferragostana, la rassegna musicale ROCCHE E VILLE… all’OPERA riprenderà dal 26 agosto, confermandosi come evento di spicco per critica e pubblico. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Tracciati Virtuali di Città di Castello e diretta artisticamente dal Prof. Ivano Rondoni, docente di clarinetto al Conservatorio Statale di Piacenza. La manifestazione coinvolge otto comuni della provincia di Perugia: Città di Castello, Corciano, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Passignano sul Trasimeno e San Giustino.

Finora si sono svolti sei concerti tra Montone, Passignano, Monte Santa Maria Tiberina, Corciano e San Giustino, mentre complessivamente sono previsti sedici appuntamenti distribuiti su due periodi: agosto-settembre 2025 e primavera 2026, in coincidenza con il risveglio turistico regionale. Il tema centrale della rassegna è l’Opera, scelta per la sua capacità di unire musica, canto, recitazione e poesia in spettacoli di grande impatto emotivo e artistico. Il progetto punta a valorizzare i borghi umbri meno noti, mettendo in scena opere complete in contesti storici di straordinaria bellezza.

La rassegna propone un formato innovativo, combinando musicisti professionisti, solisti, orchestre e gruppi provenienti da diversi generi musicali. Dal repertorio operistico alle pagine sinfoniche, dalla musica da camera alle sperimentazioni pop-rock, klezmer e jazz, ogni performance è calibrata per offrire esperienze artistiche uniche. Gli arrangiamenti originali e la scelta dei palcoscenici naturali dei borghi permettono al pubblico di vivere l’Opera in modo accessibile e coinvolgente, senza rinunciare alla qualità artistica.

Attraverso questa iniziativa, ROCCHE E VILLE… all’OPERA contribuisce a rafforzare l’offerta culturale dei piccoli centri storici umbri, creando un circuito musicale capace di esaltare la loro architettura e i loro tesori artistici. Le prossime tappe avranno luogo a Lisciano Niccone e Gualdo Tadino, dove le locandine degli eventi saranno disponibili in allegato al programma ufficiale.

