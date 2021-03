Rapida attivazione punto vaccinale alla Piastra logistica Città di Castello

Rapida attivazione punto vaccinale anti covid alla Piastra logistica Città di Castello

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace (Presidente Terza Commissione) e Marco Squarta (Presidente Assemblea legislativa) hanno presentato una mozione che mira ad impegnare la Giunta regionale ad “una rapida attivazione di un punto vaccinale presso la Piastra logistica di Città di Castello, anche attraverso una convenzione tra ASL 1 e Comune per la gestione e l’attivazione di utenze”.

I due esponenti della maggioranza evidenziano come la Piastra logistica in questione, di proprietà regionale, sia stata sottoposta a collaudo lo scorso mese di gennaio e “rappresenta uno spazio polifunzionale assolutamente idoneo a farne un punto vaccinale pienamente efficiente ed operativo”.

“La vicinanza alle vie di comunicazione e al nosocomio tifernate – spiegano Pace e Squarta -, nonché gli spazi adiacenti, ne fanno un luogo assolutamente sicuro per gli utenti, in particolar modo per le fasce deboli dal punto di vista sanitario. Il piano della ASL 1 – osservano – prevede un punto destinato all’utenza dell’area nord dell’Alta Valle del Tevere, in particolare per i Comuni di San Giustino e Citerna oltre che per numerose frazioni e quartieri del Comune di Città di Castello. Gli attuali punti vaccinali di Trestina ed Umbertide – concludono – risultano distanti da queste aree e non nelle vicinanze di presidi di emergenza e urgenza nell’ambito dell’emergenza