Rame nascosto tra i rami al depuratore, denunciato un 42enne

Allarme a Selci Lama, recuperati i cavi nascosti sotto i rami

📌 FLASH NEWS – Cavi in rame tagliati e nascosti sotto rami nel depuratore di Selci Lama. Carabinieri denunciano un 42enne per tentato furto aggravato e possesso di attrezzi da scasso. Il materiale recuperato è stato restituito a Umbra Acque

Un 42enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello per le ipotesi di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso. L’intervento riguarda il depuratore di Umbra Acque nella frazione di Selci Lama, dove i militari hanno recuperato cavi in rame tagliati e nascosti sotto un cumulo di rami.

L’episodio risale alla serata di lunedì. A richiamare l’attenzione della Centrale Operativa della Compagnia è stata la segnalazione di un allarme dell’impianto, attivato dalla mancanza di tensione elettrica.

Il passaggio in monopattino e il controllo dell’auto

Poco prima dell’allarme, una pattuglia in abiti civili aveva notato un uomo che transitava in monopattino nelle vicinanze del depuratore. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e quelli della Stazione di San Giustino hanno raggiunto la zona in pochi minuti.

I militari hanno quindi fermato il 42enne, che si era appena messo alla guida di un’autovettura. Nel corso del controllo, all’interno del bagagliaio sono stati trovati il monopattino e un piede di porco.

La ricostruzione dell’accesso al depuratore

Secondo gli elementi raccolti dai Carabinieri, l’azione sarebbe stata compiuta attraverso una successione di interventi sulla recinzione e sulle strutture dell’impianto. Il 42enne avrebbe inizialmente tagliato la rete per aprirsi un passaggio, raggiungendo poi la centrale elettrica.

La porta del locale sarebbe stata forzata con il piede di porco. Una volta ottenuto l’accesso, l’uomo avrebbe tranciato i cavi in rame, procedendo successivamente alla loro estrazione dalle tubazioni.

La ricostruzione dei militari comprende anche l’apertura di tre pozzetti distribuiti lungo un tratto di circa 30 metri. Attraverso questi punti sarebbero stati sfilati gli spezzoni destinati a essere portati fuori dall’area.

Il materiale nascosto in attesa del trasporto

I cavi erano stati raccolti e collocati sotto un cumulo di rami. Per gli investigatori, quel nascondiglio avrebbe dovuto custodire temporaneamente il materiale, in attesa del successivo trasporto attraverso il varco ricavato nella recinzione.

L’intervento dei Carabinieri ha impedito che il rame venisse portato via. Tutto il materiale è stato recuperato e restituito a Umbra Acque, società cui appartiene l’impianto interessato dall’episodio.

Gli accertamenti svolti sul posto e gli elementi acquisiti durante il controllo hanno portato al deferimento del 42enne. Le contestazioni trasmesse alla Procura riguardano il tentativo di sottrarre i cavi e il possesso ingiustificato degli strumenti da scasso.