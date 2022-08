Raduno nazionale del Vespa Club a Umbertide, 20 e 21 agosto

Vespe da tutta Italia sono pronte a invadere Umbertide. Sabato 20 e domenica 21 agosto si svolgerà la ventunesima edizione del raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Fratta Umbertide. L’evento è patrocinato dal Vespa World Club, dal Vespa Club Italia e dal Comune di Umbertide.

Per la prima giornata (sabato 20 agosto) il programma prevede l’accoglienza in città dei vespisti che prenderanno parte alla manifestazione, una iniziale visita in centro storico e al birrificio Fortebraccio di Montone. Domenica 21 agosto alle 8.00 è fissata in piazza Matteotti l’iscrizione ufficiale dei partecipanti.

A seguire gli equipaggi effettueranno una visita guidata presso la Rocca-Centro per l’arte contemporanea, all’interno dello studio del maestro Antonio Renzini e alla Chiesa Collegiata che ospita il santuario dei motociclisti. Successivamente si recheranno in visita presso le Cantine Gritti in località Molino Vitelli. Alla fine della mattinata, alle ore 13.00, è fissato il pranzo conclusivo della manifestazione al ristorante “Adamo” di Corlo.

Per info e prenotazioni possono essere contatti i numeri 3391807307 (Massimo Bifolchi) oppure 3933524620 (Ivo Marchetti).