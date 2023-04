Quasi tre chili e mezzo di cocaina sequestrata, un arresto

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato un albanese di 24 anni residente a SansepolcroSansepolcroSansepolcro è un comune italiano di 15 220 abitanti della provincia di Arezzo in Toscana, al confine con Umbria e Marche.ma domiciliato in questo centro, per reati inerenti gli stupefacenti. L’operazione ha avuto inizio con il rinvenimento di 3 chilogrammi e quattro etti di cocainacocainaLa cocaina è una sostanza stupefacente che agisce come potente stimolante del sistema nervoso centrale, vasocostrittore e anestetico. È un alcaloide che si ottiene dalle foglie della coca, pianta originaria del Sud America, principalmente del Perù, della Colombia e della Bolivia.ben nascosta in una boscaglia appena fuori le porte di Città di CastelloCittà di Castelloè un comune italiano di 38 245 abitanti della provincia di Perugia in Umbria. Principale centro dell'alta valle del Tevere, nonché una delle principali città umbre, è sede vescovile della diocesi di Città di Castello..

Le indagini intraprese hanno portato ben presto ad individuare le responsabilità circa il possesso dello stupefacente a carico del cittadino albanese, il quale è stato fermato e accompagnato in caserma. La successiva perquisizione presso l’abitazione del ragazzo ha consentito di trovare altri 50 grammi della stessa sostanza tutta suddivisa in dosi, oltre a bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per confezionamento, tutto riconducibile alla massiccia e fiorente attività di spaccio posta in essere dal prevenuto.

Dichiarato in stato di arresto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l’albanese è stato trasferito presso il Carcere di Capanne a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Considerato il grosso quantitativo di droga sequestrata, sono tuttora in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, diretta da Raffaele CantoneRaffaele Cantoneè un magistrato e saggista italiano, dal 27 marzo 2014 al 23 ottobre 2019 presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Dal 17 giugno 2020 ricopre la carica di Procuratore della Repubblica a Perugia, a seguito della nomina da parte del CSM., per stabilire anche i canali e l’organizzazione di spaccio che serviva sicuramente non solo nell’Alta Valle del Tevere.