Quarta laurea a 77 anni, Eros Ricci è il ’superdottore’

Eros Ricci, un ex operaio e docente in pensione, ha conseguito la sua quarta laurea all’età di 77 anni presso l’Università degli Studi di Perugia, laureandosi in Filosofia. Ricci ha ottenuto il massimo dei voti, 110 e lode, in tutte e quattro le lauree che ha conseguito. La sua storia è caratterizzata da studio, impegno, lavoro e dedizione. Dopo aver lavorato come operaio per molti anni, Ricci ha deciso di intraprendere il percorso accademico e ha conseguito la sua prima laurea in Storia e filosofia nel 2007 presso l’Università di Urbino.

Successivamente, ha ottenuto un secondo titolo accademico in un’università di Siena e ha iniziato a insegnare come docente di Lettere. E poi ancora un Erasmus alla Pontificia Università Lateranense di Roma in Filosofia e Storia delle Religioni”. Nonostante sia in pensione, Ricci non ha smesso di studiare e ha coronato il suo percorso universitario con la laurea in Filosofia. La sua storia è un esempio di determinazione e di perseguimento dei propri sogni, ispirando i suoi studenti a non arrendersi mai.

La figlia di Ricci, Dania, anche lei laureata in lettere e filosofia, ha sottolineato che suo padre ha dato ai suoi studenti un esempio importante di perseguire i propri sogni senza mai arrendersi. Questa storia si aggiunge a quella di Imelda Starnini, che a 90 anni ha conseguito il diploma di maturità, dimostrando che non c’è età per continuare a coltivare la passione per lo studio.