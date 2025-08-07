Quarant’anni della Pizzeria Nestor, il Comune la premia

Targa celebrativa alla storica attività della famiglia Pentolini

Quarant’anni di storia familiare, passione per la cucina e legame con la comunità: questi gli elementi celebrati dal Comune di Umbertide in occasione del 40° anniversario della “Pizzeria Nestor”, storica attività situata nella frazione di Verna, in via Nestore. Fondata il 5 agosto 1985 da Lucia e Giuseppe Pentolini, con la collaborazione della figlia maggiore Claudia, l’attività ha saputo conquistare nel tempo un ruolo di rilievo nel tessuto sociale e gastronomico dell’Alta Valle del Tevere.

La scelta di aprire una pizzeria con birreria in una zona periferica si è rivelata da subito azzeccata: il locale ha attratto una clientela crescente grazie alla qualità dei piatti, all’atmosfera calorosa e alla vasta selezione di birre, elementi che lo hanno fatto diventare una meta fissa per intere generazioni. Conosciuto da molti con il nome di “Il Capo”, il locale è stato teatro di memorabili serate, in particolare per la sfida del bicchiere da un litro, diventata un simbolo tra i giovani della zona.

Negli anni, il locale non ha solo mantenuto un’ampia clientela locale, ma ha anche conquistato numerosi turisti, italiani e stranieri, che hanno scelto di ritornare regolarmente per rivivere l’autenticità e la genuinità che da sempre caratterizzano la pizzeria. Alcuni di loro sono diventati veri amici di famiglia, contribuendo a rafforzare lo spirito conviviale del posto.

Il motore dell’attività è stato a lungo il duro lavoro di Giuseppe, soprannominato affettuosamente “il Duro”, e la dedizione di Lucia, che impastava le pizze con le sue mani, ogni giorno, con impegno costante. A loro si è unita successivamente la seconda figlia, Monia, che ha assunto il ruolo di aiuto pizzaiola al fianco della madre.

Un momento particolarmente difficile per la famiglia è arrivato ventidue anni dopo l’apertura, con la scomparsa di Lucia, figura centrale dell’attività e riferimento umano e professionale per tutto il territorio. A seguito di questa perdita, Giuseppe ha lasciato l’attività, cedendo il passo al figlio minore Michele, che ha deciso di raccogliere il testimone, con il sostegno e la guida della sorella Monia. Entrambi hanno portato avanti l’impresa di famiglia, continuando a onorare lo spirito originario e rinnovando l’impegno verso i clienti.

Per celebrare questo importante traguardo, l’Amministrazione comunale ha consegnato una targa commemorativa alla famiglia Pentolini. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Luca Carizia e l’Assessore con delega alle Frazioni Francesco Cenciarini, che hanno voluto rendere omaggio alla pizzeria come simbolo di coesione sociale e custode della memoria locale.

La targa, a nome di tutta la cittadinanza, riporta il riconoscimento ufficiale alla “storica Pizzeria Nestor, testimone di 40 anni di storia del nostro territorio, storico ritrovo di tanti altotiberini, con i migliori auguri e le congratulazioni di tutta l’Amministrazione Comunale di Umbertide”.

Il sindaco Carizia e l’assessore Cenciarini hanno sottolineato come la pizzeria abbia rappresentato un punto di riferimento costante, capace di attraversare epoche diverse senza mai perdere autenticità, accogliendo clienti di ogni età e contribuendo a mantenere vivi valori di tradizione e convivialità.

La famiglia Pentolini, visibilmente emozionata, ha espresso sincera gratitudine a tutte le persone che in questi quattro decenni hanno frequentato il locale con continuità e affetto. Il ringraziamento si estende anche a chi continua a sostenerla giorno dopo giorno, alimentando con la propria presenza una realtà che è ormai patrimonio condiviso della comunità umbertidese.

Con lo sguardo rivolto al futuro, i titolari della pizzeria hanno ribadito l’intenzione di proseguire questo percorso, mantenendo intatti i valori fondanti dell’attività: accoglienza, qualità e passione per il lavoro. Un’avventura iniziata nel 1985 e che, con l’entusiasmo di sempre, guarda fiduciosa agli anni a venire.