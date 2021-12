Chiama o scrivi in redazione

Puletti e Veller nominati referenti provinciali Lega Umbria

Manuela Puletti e David Veller sono stati nominati referenti provinciali della Lega Umbria. A darne notizia il segretario regionale, On. Virginio Caparvi.

“La scelta è stata quella di riconfermare Manuela Puletti come referente della provincia di Perugia e di assegnare l’incarico di referente della provincia di Terni a David Veller – prosegue Caparvi – Entrambi avranno il compito di accompagnare la fase congressuale della Lega Umbria che inizierà in questo fine settimana con tre sezioni: Umbertide, Città di Castello e Deruta e proseguirà nel mese di gennaio con le sezioni. Previsti invece per il mese di aprile i congressi provinciali.

Fonte Ufficio Stampa

Lega

Contemporaneamente sono stati istituti due Direttivi provinciali composti da eletti, da sindaci, da consiglieri regionali, da referenti territoriali, per fare in modo che la linea politica della Lega Umbria sia decisa sempre più sia dai militanti, ma anche dagli eletti che conoscono le problematiche e le peculiarità del territorio.

La Lega Umbria si rilancia – afferma Caparvi – facendo leva su un grande punto di forza che è quello dei numerosi eletti dei vari comuni e della Regione Umbria, in vista anche delle elezioni provinciali che ci vedono protagonisti sia a Perugia, con Stefano Zuccarini, sia a Terni, con la candidatura di Laura Pernazza.

La Lega Umbria farà sentire la propria voce in una discussione plurale e un coinvolgimento sempre più ampio dei territori. È nostro obiettivo far coincidere questa fase di accompagnamento ai congressi – conclude il segretario – con l’inizio di una fase di rilancio dell’azione politica della Lega Umbria a livello regionale”.