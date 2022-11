PSI di Umbertide in risposta all’iniziativa del PD



dai Socialisti Per Umbertide Circolo Giacomo Matteotti Giacomo – Partito Socialista Italiano

Ci stiamo avvicinando a grandissimi passi alle elezioni amministrative che interesseranno il nostro territorio comunale e alla luce di ciò rispondendo all’ appello del PD di Umbertide delle scorse ore come Riformisti ribadiamo che:

A pochi mesi dal voto riteniamo grave che ancora siamo agli inviti e non si stia assolutamente parlando di programma e di candidato sindaco!

In questo frangente la domanda che ci poniamo e la seguente: che cosa sono serviti gli incontri con il PD se poi siamo al punto di partenza?

Difronte ad un PD a cui non riconosciamo assolutamente la sua candidatura ad attore protagonista e figuriamoci quella di regista di tale operazione politica, difronte ad un PD a cui non abbiamo avuto nessuna risposta alle nostre richieste (enotando una sensibilità politica del tutto assente) difronte ad un PD che vuole un campo largo con dentro tutti, difronte ad un PD che chiede scusa delle sue divisioni e su quelle divisioni vuole fare (proprio) il famoso campo largo, rispondiamo che come Socialisti ad ora non c’è nessun contenuto di cui stiamo discutendo con il PD stesso, congiuntamente l’unico modo per riaprire un ipotetico dialogo con lo stesso e un Candidato Sindaco Riformista con un programma altrettanto chiaro da elaborare in tempi rapidi e un campo ben definito di Centro Sinistra Riformista e Progressista!

Altro (campi larghi – campi stretti accordi politici con movimenti a noi lontani – il vincere a tutti i costi per litigare il giorno dopo) semplicemente non ci interessa o meglio ancora non lo prendiamo neanche lontanamente in considerazione!