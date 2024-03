Prorogata al 31 luglio validità dei permessi Zona a Traffico Limitato

Prorogata al 31 luglio 2024 la validità dei permessi di transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato del centro storico per agevolare gli aventi diritto, previsto un calendario per le operazioni di rinnovo.

Braccalenti: “doveroso gesto di attenzione nei confronti dei cittadini in attesa dell’autorizzazione ministeriale all’attivazione dei varchi elettronici”

L’amministrazione comunale ha prorogato al 31 luglio 2024 la validità dei permessi di transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato del centro storico scaduti il 31 dicembre 2023. I cittadini potranno procedere al rinnovo secondo un calendario prestabilito per ognuna delle zone in cui è attualmente suddivisa la ZTL: dal 15 aprile al 4 maggio per i titolari di permessi per le zone A e B; dal 6 maggio all’1 giugno per la zona C; dal 3 al 29 giugno per la zona D; dall’1 al 31 luglio per la zona E.

Gli aventi diritto potranno recarsi nell’ufficio della Polizia Locale in via Mazzini, 2, all’interno del Loggiato Gildoni nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e il martedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. “Un doveroso gesto di attenzione nei confronti dei cittadini che vivono e lavorano nel cento storico, per i quali è pensata la ZTL e delle cui esigenze siamo pienamente consapevoli”, spiega l’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale Rodolfo Braccalenti commentando quanto disposto con l’ordinanza firmata dal comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei.

“Ecco perché – puntualizza l’assessore – in attesa della conclusione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione ministeriale all’attivazione dei varchi elettronici per il controllo degli accessi al centro storico, abbiamo ritenuto corretto prorogare ulteriormente la validità dei permessi di transito e sosta all’interno della ZTL, che già era stata procrastinata dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024, e abbiamo pensato fosse opportuno organizzare accessi scaglionati per i rinnovi, in modo da consentire un ordinato afflusso all’ufficio della Polizia Locale preposto e agevolare i cittadini”.

Braccalenti evidenzia che “proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini è stata aggiunta la fascia oraria di apertura dell’ufficio della Polizia Locale nel loggiato Gildoni del martedì pomeriggio, che sarà riservata in particolare al rinnovo dei permessi per la ZTL”. La proroga al 31 luglio della scadenza dei permessi per la sosta e il transito all’interno della ZTL non sarà valida per coloro che abbiano perso titolo al rinnovo del permesso.