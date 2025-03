Proietti: Fondi per 1,2 milioni per famiglie terremotate

La Presidente Proietti ha annunciato oggi l’assegnazione di 1,2 milioni di euro per i contributi di autonoma sistemazione (CAS), un’iniziativa che mira a sostenere le famiglie colpite dal recente sisma nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio. La decisione segue un impegno congiunto delle istituzioni a livello nazionale e regionale, e segna un passo significativo per garantire continuità nelle misure di emergenza già entrate in vigore.

“Questi fondi rappresentano un chiaro segnale dell’attenzione e della solidarietà delle istituzioni nei confronti delle persone e delle famiglie che hanno subito danni a causa del terremoto”, ha affermato la Presidente Proietti, sottolineando l’importanza del CAS come supporto fondamentale per coloro che, a causa dell’inagibilità delle loro abitazioni, si trovano a dover affrontare spese impreviste per affitti e soluzioni abitative temporanee.

La Presidente ha evidenziato come l’intervento del Governo si inserisca in un contesto più ampio di misure già implementate per garantire la sicurezza e il benessere delle comunità locali. “Proseguiremo a collaborare strettamente con le varie istituzioni per assicurarci che ogni euro venga speso nel modo più efficiente possibile, rispondendo concretamente alle esigenze espresse dal territorio”, ha dichiarato.

Il contributo per l’autonoma sistemazione sarà modulato in base alla composizione dei nuclei familiari, con l’obiettivo di alleviare il disagio economico derivante dall’affitto e da altre spese necessarie per la sistemazione temporanea degli sfollati. Questo approccio integrato di sostegno unisce le risorse nazionali e regionali, dimostrando un forte impegno verso il recupero delle aree colpite.

In qualità di vice commissario per la ricostruzione, la Presidente Proietti ha ribadito il ruolo attivo della Regione Umbria attraverso l’Ufficio Speciale Ricostruzione. Dal 2016, quest’ufficio ha fornito un supporto costante e mirato, avvalendosi delle competenze e della dedizione di professionisti impegnati a favore delle zone più vulnerabili a seguito della crisi sismica.

Le misure di sostegno annunciate oggi si aggiungono a una serie di interventi già attuati, volti a garantire un recupero efficace e duraturo delle comunità colpite. La Presidente ha espresso la sua determinazione a lavorare incessantemente per affrontare le sfide poste dall’emergenza, assicurando che le famiglie in difficoltà ricevano il supporto di cui hanno bisogno.

Il finanziamento di 1,2 milioni di euro non solo fornisce un aiuto immediato, ma rappresenta anche un incentivo per le famiglie a trovare soluzioni abitative stabili, contribuendo così alla ripresa economica delle aree interessate. Le risorse destinate ai contributi di autonoma sistemazione sono parte di un piano più ampio volto a stimolare la rinascita delle comunità locali, promuovendo la coesione sociale e il benessere collettivo.

La Presidente Proietti ha concluso il suo intervento esprimendo la speranza che, attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, si possano raggiungere risultati tangibili e positivi per coloro che stanno affrontando questo momento difficile. Il suo appello è rivolto a tutti coloro che possono contribuire, affinché si uniscano in uno sforzo comune per il bene della comunità.

Il futuro delle famiglie colpite dal terremoto dipende da un’azione coordinata e decisiva, e la Presidente Proietti ha assicurato che la Regione Umbria sarà in prima linea per garantire che nessuno venga lasciato indietro. “Siamo qui per ascoltare e rispondere alle esigenze della nostra gente, e continueremo a lavorare per un domani migliore”, ha affermato con convinzione.

Le prossime settimane saranno cruciale per implementare queste misure e monitorare l’efficacia degli interventi, con l’obiettivo di restituire serenità e stabilità alle famiglie colpite, in un percorso di ricostruzione che guarda al futuro con speranza e determinazione.