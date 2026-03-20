Primavera del FAI: tesori aperti a Città di Castello 2026

L’antico fascino del Teatro degli Illuminati svela i suoi segreti

Il patrimonio storico dell’Alta Valle del Tevere si prepara a mostrare il suo volto più autentico e nascosto. Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo 2026, il Fondo per l’Ambiente Italiano promuove la 34° edizione delle Giornate di Primavera, un evento che quest’anno a Città di Castello si concentra sulla prestigiosa eredità dell’Accademia degli Illuminati. Attraverso un percorso studiato nei minimi dettagli, i visitatori avranno l’occasione di esplorare architetture d’eccellenza che rappresentano il fulcro dell’identità tifernate. L’iniziativa è una raccolta fondi destinata alla salvaguardia dei beni culturali italiani, resa possibile dalla collaborazione tra il Comune, il Liceo Statale Plinio il Giovane e diverse realtà del volontariato locale, come riporta il Gruppo FAI Città di Castello.

Uno dei punti focali del weekend sarà il Teatro Comunale degli Illuminati, istituzione nata nel XVII secolo che ancora oggi domina la scena artistica regionale. Originariamente concepito come una struttura in legno nel 1666, l’edificio ha attraversato secoli di trasformazioni fino a raggiungere l’attuale e solida configurazione muraria. Durante le giornate di Primavera, l’esperienza di visita a Città di Castello supererà i confini della platea. Gli ospiti potranno infatti accedere al “golfo mistico”, l’area dedicata all’orchestra, e addentrarsi nei meandri della torre scenica. Particolarmente suggestiva sarà l’apertura dei camerini e della Sala degli Accademici, dove una collezione di locandine originali racconterà decenni di successi e passioni teatrali, offrendo una prospettiva inedita sul lavoro che avviene dietro le quinte.

A breve distanza dal teatro, l’itinerario prosegue verso l’imponente Palazzo Bufalini, edificio cinquecentesco che reca l’impronta progettuale del Vignola. Questa antica dimora nobiliare, oggi di proprietà pubblica, ospita dal 1873 il Circolo Tifernate, custode materiale dello spirito dell’antica Accademia. L’apertura straordinaria per la Primavera del FAI consentirà di ammirare l’intero piano nobile, recentemente restaurato per restituire splendore agli ambienti di rappresentanza. Dal rigore geometrico del Quadrilatero si passerà alla raffinatezza della Sala degli Stucchi, culminando nel monumentale Salone degli Specchi. La visita permetterà di scoprire come la vita sociale e culturale di Città di Castello si sia intrecciata per secoli tra queste mura, solitamente riservate ai soli membri del circolo.

Le visite guidate saranno condotte dagli “Apprendisti Ciceroni” del Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello e dai volontari del FAI tifernate e saranno organizzate a intervalli regolari per gruppi composti da circa venti persone. La presenza della Protezione Civile e dei radioamatori ARIRE assicura inoltre la perfetta gestione dei flussi di visitatori previsti.

Michela Botteghi, assessore alla Cultura, ha ribadito l’importanza di queste giornate come strumento per riconnettere la cittadinanza a spazi spesso percepiti come distanti ma che costituiscono l’ossatura architettonica della città.

La prenotazione non è necessaria ma in caso di particolare affluenza la partecipazione potrebbe non essere garantita. L’iniziativa prevede un contributo libero minimo a partire da 3 euro.

Orari: ➢ Teatro degli Illuminati: sabato 21 marzo ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (solo sabato; ultimo ingresso un’ora prima della chiusura) ➢ Piano nobile di Palazzo Bufalini: sabato 21 marzo ore 15:00-18:00 (solo pomeriggio); domenica 22 marzo ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

Si ringrazia per la collaborazione: Comune di Città di Castello, So.Ge.Pu. S.p.A., Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, Liceo Statale “Plinio il Giovane” di Città di Castello, Gruppo Comunale Protezione Civile di Città di Castello, ARIRE Radioamatori di Città di Castello.

Per ulteriori informazioni: mail cittadicastello@gruppofai.fondoambiente.it, pagina Facebook e Instagram Gruppo FAI Città di Castello, sito www.giornatefai.it