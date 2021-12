Presentato “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” di Paola Scarsi

“Il libro di Paola Scarsi, attraverso le storie vere di imprenditori e situazioni che hanno caratterizzato in maniera positiva il periodo di lockdown dello scorso anno imposto dal dilagare del Covid in Italia e nel mondo, rappresenta senza un dubbio un significativo contributo alla ripresa economica, culturale e sociale anche della nostra realtà locale”.

E’ quanto dichiarato dall’assessore alla Cultura, Michela Botteghi nel corso della presentazione del libro “Oltre il Covid: 365 idee per superare la crisi” (Erga edizioni) di Paola Scarsi, giornalista-scrittrice e fotografa, presso la sala 43 della Biblioteca comunale alla presenza del vicesindaco, Giuseppe Bernicchi, e dei due ingegneri tifernati, Giancarlo Caldari e Giovanni Giogli, titolari della “Futura Engineering Srl”, protagonisti di una geniale invenzione, un robot che sanifica gli ambienti, immortalati a pagina 90 del libro. Nel corso dell’iniziativa, coordinata dal giornalista, Giacomo Puletti, abile nel sollecitare l’autrice e mettere in evidenza alcuni aspetti curiosi e inediti, sono stati affrontati diversi temi che hanno riguardato anche la nostra realtà territoriale.

“Il libro – ha detto Paola Scarsi – è nato durante la pandemia come una raccolta di idee imprenditoriali – tutte concretizzate – che potessero essere spunto o sostegno per altri imprenditori. Oggi è in Italia l’unico documento di memoria storica imprenditoriale di un periodo anch’esso unico nella storia dell’umanità. Gli imprenditori italiani di fronte alla crisi del Covid19 hanno mostrato resistenza, resilienza, capacità inaspettate di reazione, creatività, forza e responsabilità”.

Sulla capacità di resilienza e solidarietà diffusa degli imprenditori anche a livello locale non solo nel periodo del lockdown si è soffermato il vicesindaco, Giuseppe Bernicchi che, prendendo spunto dalla bella storia degli ingegneri tifernati, Caldari e Giogli, tratteggiata nel libro, ha “elogiato le imprese altotiberine ad ogni livello, artigianale, commerciale ed industriale per la tenacia, la volontà nel proseguire il cammino superando ostacoli talvolta insormontabili e la solidarietà che hanno manifestato con donazioni e tecnologie ai sanitari e fra di loro per aiutare che si è trovato in difficoltà”.

L’autrice: PAOLA SCARSI, giornalista, fotografa, motociclista, mamma, vive a Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano. È nata a Genova nel 1957, ha due figli, Matteo e Camilla. Giornalista pubblicista, è stata Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. È esperta di economia e tematiche sociali. Cura uffici stampa da oltre 30 anni: dai grandi concerti rock alle principali realtà del Terzo Settore italiano. Ha scritto l’e-book gratuito “Noi creiamo lavoro – storie di imprenditori immigrati”. Curiosa della vita in ogni sua sfaccettatura crede fermamente nella solidarietà e nella tutela dei diritti. Fotografa per passione e sta sviluppando “Emozioni dai Parchi” un percorso fotografico nei parchi naturali e nelle aree protette del Lazio.