Premio Letterario Castello, ventennale da numeri record

Quasi 500 autori e venti anni celebrati a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Ventennale da record per il Premio Letterario Castello: quasi 500 iscritti nel 2026 e oltre 9.800 autori coinvolti in vent’anni. A Città di Castello celebrati vincitori, giurati e protagonisti di una storia culturale che continua a crescere in tutta Italia

Città di Castello, 29 10 2026 – Il Premio Letterario Castello archivia l’edizione 2026 con numeri mai registrati prima e celebra venti anni di attività confermandosi tra i principali concorsi nazionali dedicati alle opere inedite. La manifestazione si è conclusa domenica 25 ottobre con un appuntamento speciale organizzato a Città di Castello, città che da due decenni ospita il premio e ne accompagna la crescita culturale, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. L’edizione del ventennale ha rappresentato un momento simbolico per ripercorrere la storia della manifestazione e valorizzare il contributo degli scrittori che negli anni hanno partecipato al concorso. L’evento conclusivo, intitolato Vent’anni di parole, si è svolto nella Chiesa della Carità all’interno del Complesso di San Domenico. L’iniziativa ha richiamato i vincitori delle diverse edizioni del concorso, arrivati da numerose regioni italiane per partecipare alla ricorrenza.

La serata ha proposto un percorso tra letteratura, teatro e musica. Gli attori Daniela Poggi e Piermaria Cecchini hanno interpretato testi dedicati al tema della scrittura, ispirati a un’opera di Italo Calvino, mentre gli interventi artistici sono stati accompagnati dalle esecuzioni al violino di Giulio Rondoni. L’appuntamento è stato pensato come un omaggio a quanti hanno contribuito alla costruzione dell’identità del premio, consolidandone il ruolo nel panorama culturale nazionale. Dopo gli interventi istituzionali del vicesindaco di Città di Castello Giuseppe Stefano Bernicchi e del direttore generale del Premio Castello Antonio Vella, sono stati consegnati riconoscimenti agli autori presenti alla cerimonia.

Per l’occasione è stata realizzata una targa celebrativa in fresco d’autore firmata dalla Bottega Artigiana Tifernate di Stefano e Francesca Lazzari. Alla manifestazione hanno preso parte anche rappresentanti della giuria del concorso. Tra questi il giornalista Osvaldo Bevilacqua e il docente universitario Luciano Monti, intervenuti durante la cerimonia dedicata al ventennale. Uno degli aspetti più significativi dell’edizione 2026 riguarda i dati complessivi registrati in venti anni di attività. Secondo quanto reso noto dagli organizzatori, il Premio Letterario Castello ha raccolto nel tempo 5.290 opere narrative tra romanzi e raccolte di racconti, 4.172 raccolte poetiche e 1.140 saggi. Complessivamente hanno partecipato 9.832 autori, provenienti non soltanto da tutta Italia ma anche dall’estero. Numeri che testimoniano la costante crescita dell’iniziativa e il suo progressivo consolidamento nel settore letterario. Particolarmente rilevante anche il dato relativo all’ultima edizione. Nel solo 2026 il concorso ha infatti registrato l’iscrizione di quasi 500 scrittori, confermando un forte interesse da parte del mondo della scrittura e dell’editoria.

Nel corso della manifestazione è stato sottolineato il ruolo del premio come strumento di promozione culturale e di valorizzazione del territorio. L’iniziativa viene considerata uno spazio capace di offrire visibilità agli autori, favorire la diffusione della creatività letteraria e contribuire alla crescita culturale della comunità locale. Durante gli interventi pubblici è stata inoltre evidenziata l’ambizione di rafforzare ulteriormente il legame tra il premio e la città di Città di Castello, facendo della cultura uno degli elementi centrali della sua identità.

Resta infatti aperto il percorso legato alla sezione speciale “Destinazione Altrove – La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo”, riservata alle persone detenute negli istituti penitenziari italiani. La cerimonia di premiazione di questa sezione è programmata per il 31 gennaio 2027 nella Sala Consiliare del Comune di Città di Castello. All’evento è prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali, comprese le più alte cariche del Ministero della Giustizia e del Parlamento. Con questa iniziativa il Premio Letterario Castello conferma una dimensione che va oltre la valorizzazione letteraria, affiancando alla promozione della scrittura un percorso di attenzione sociale e inclusione. Dopo venti anni di attività, il concorso chiude così una delle sue edizioni più significative, sostenuto da numeri record e da una partecipazione che continua a crescere.