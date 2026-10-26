Premio Letterario Castello, svelati i vincitori edizione 2026

Cerimonia a Città di Castello tra narrativa, poesia e saggi

📌 FLASH NEWS – Al Teatro degli Illuminati assegnati i riconoscimenti della ventesima edizione del Premio Letterario Castello. Premiati Tommaso Sinicato, Marzia Masiello e Sergio Prodigo. Oltre trecento presenti per una serata dedicata ai libri e agli autori italiani

Città di Castello, 26 10 2026 – Si è svolta sabato 24 ottobre al Teatro degli Illuminati la cerimonia conclusiva della ventesima edizione del Premio Letterario Castello, manifestazione che da due decenni valorizza autori e opere provenienti da tutta Italia, come riporta il comunicato di Avi News. L’appuntamento ha rappresentato il momento centrale delle giornate finali della rassegna e ha richiamato oltre trecento persone tra scrittori, ospiti e appassionati del mondo della cultura. Nel corso della serata sono stati annunciati i finalisti e i vincitori delle principali categorie in concorso. L’evento ha segnato l’atto conclusivo del percorso di valutazione portato avanti durante l’estate dalla giuria dopo la chiusura delle iscrizioni.

Per la sezione Narrativa il riconoscimento è stato assegnato a Tommaso Sinicato, autore vicentino premiato per il romanzo Apoptosi. Nella categoria Poesia si è affermata Marzia Masiello, dell’Aquila, con la silloge Dell’amore, il consolo. Per la Saggistica il primo posto è andato a Sergio Prodigo di Roma grazie all’opera Il melodramma della storia. La proclamazione dei vincitori ha rappresentato il momento più atteso della manifestazione, culminando settimane di valutazioni e confronti tra i componenti della giuria.

A rappresentare il gruppo dei giurati coordinato da Alessandro Masi sono intervenuti numerosi esponenti del mondo culturale e dell’informazione. Tra loro Andrea Pancani, Osvaldo Bevilacqua, Benedetta Rinaldi, Marino Bartoletti, Daniela Poggi, Maria Borio, Luciano Monti, Clementina Speranza, Mariangela Mandia e Mauro Macale.

L’iniziativa ha confermato il proprio ruolo di punto di riferimento nel panorama dei premi letterari nazionali, grazie al coinvolgimento di personalità provenienti da ambiti differenti ma accomunate dall’attenzione verso la promozione della lettura e della produzione editoriale.

La cerimonia si è aperta con i saluti dei rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Sul palco sono intervenuti l’Onorevole Catia Polidori, il Senatore Walter Verini, la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria Sarah Bistocchi, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi e la consigliera regionale Letizia Michelini.

Tra i protagonisti dell’evento anche il giornalista e scrittore Marcello Veneziani, ospite speciale dell’edizione 2026. La sua partecipazione ha arricchito una serata dedicata al ruolo della letteratura e al contributo che i premi culturali possono offrire nella diffusione di opere di qualità. A conferirgli il riconoscimento è stato Club Cavallo Italia, nuovo partner della manifestazione. Il marchio sostiene iniziative legate alla cultura equestre attraverso attività editoriali, eventi e progetti ispirati ai valori del mondo del cavallo. Spazio anche alle sezioni speciali del concorso. Nella categoria realizzata in collaborazione con l’associazione I Borghi più belli d’Italia, rappresentata dalla vicepresidente per il Centro Italia Cristiana Nardi, il primo premio è stato assegnato a Francesco Maria Spanò. L’autore è stato premiato per un racconto dedicato a Gerace, il borgo calabrese di cui è originario. Durante la serata è stato inoltre attribuito un premio speciale della giuria a Lois Turner, giovane autrice che a soli dodici anni ha ricevuto un riconoscimento per il proprio percorso narrativo.

Nel bilancio del ventennale emergono dati significativi. In venti anni il Premio Letterario Castello ha raccolto 5.290 opere di narrativa, 4.172 raccolte poetiche e 1.140 saggi. Complessivamente hanno partecipato 9.832 autori provenienti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero. Il presidente dell’associazione Tracciati Virtuali, Antonio Vella, ha evidenziato come il ventesimo anniversario rappresenti contemporaneamente un traguardo e una nuova fase di sviluppo per la manifestazione, ribadendo il valore della scrittura come strumento capace di creare relazioni e favorire l’incontro tra persone e culture differenti. Conclusa la cerimonia del ventennale, l’organizzazione è già impegnata nella gestione dell’altra sezione speciale del premio. Si tratta di “Destinazione Altrove – La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo”, iniziativa rivolta alle persone detenute negli istituti penitenziari italiani.

La premiazione è prevista per il 31 gennaio 2027 nella Sala Consiliare del Comune di Città di Castello, alla presenza di rappresentanti del Ministero della Giustizia e delle istituzioni parlamentari, come riporta il comunicato di . Un appuntamento che completerà il programma dell’edizione 2026 e confermerà la volontà del Premio Letterario Castello di promuovere la scrittura come strumento di espressione, confronto e crescita culturale.