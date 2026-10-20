Premio Letterario Castello quattro giorni per i suoi 20 anni

Dal 22 al 25 ottobre, incontri e premi con autori e studenti

📌 FLASH NEWS – Il Premio Letterario Castello celebra i vent’anni dal 22 al 25 ottobre a Città di Castello. In programma incontri, premiazioni e il ritorno dei vincitori. Tra gli ospiti Marcello Veneziani, Daniela Poggi e Piermaria Cecchini.

Il Premio Letterario Castello raggiunge la ventesima edizione e amplia le celebrazioni a quattro giornate. Dal 22 al 25 ottobre 2026, a Città di Castello, il programma porterà incontri con studenti, presentazioni editoriali, premiazioni e spettacoli tra il Liceo Classico, la Biblioteca comunale, il Teatro degli Illuminati e il Complesso di San Domenico.

Promossa dall’Associazione culturale Tracciati Virtuali e nata nel 2007, la manifestazione riunirà autori, lettori, giurati e istituzioni per ripercorrere la propria storia e rilanciare l’impegno nella diffusione del libro. Tra gli ospiti annunciati figurano Marcello Veneziani, Daniela Poggi e Piermaria Cecchini.

Oltre novemila autori nella storia del concorso

Nei vent’anni di attività il Premio ha ricevuto 5.290 opere di narrativa, tra romanzi e raccolte di racconti, 4.172 raccolte poetiche e 1.140 saggi. Complessivamente hanno partecipato 9.832 autori, provenienti da tutte le regioni italiane e dall’estero.

Il percorso ha consolidato il rapporto tra il concorso e il territorio, affiancando alla selezione delle opere occasioni di confronto sulla scrittura. L’edizione del ventennale estende questa esperienza a diversi spazi cittadini, con un’attenzione specifica alle nuove generazioni e alla memoria culturale della comunità.

Il 22 ottobre apertura al Liceo Classico

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre alle 11, al Liceo Classico di Città di Castello. Studenti e docenti parteciperanno alla presentazione della rivista letteraria “Il Luogo dei Libri”, dedicata al confronto sui testi, sulla scrittura e sulla funzione della cultura nella società contemporanea.

Copie della pubblicazione saranno distribuite alle classi e agli insegnanti, perché possano essere utilizzate anche nelle attività scolastiche. L’incontro punta a favorire la frequentazione dei libri e lo sviluppo del pensiero critico.

Giotto e San Francesco alla Biblioteca comunale

Venerdì 23 ottobre alle 18, la Biblioteca comunale “G. Carducci” ospiterà la presentazione di “Giotto – Storie di San Francesco”, volume di Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, e della storica dell’arte Chiara Barbato.

Il libro esamina il ciclo pittorico francescano della Basilica di Assisi e apre un progetto editoriale sulla pittura italiana tra Trecento e Quattrocento.

Con Alessandro Masi interverranno lo scrittore e critico d’arte Maurizio Terzetti, l’assessora alla Cultura Michela Botteghi, il presidente del Lions Club di Città di Castello Giancarlo Martinelli e il direttore generale del Premio Antonio Vella. L’iniziativa è realizzata con il Lions Club e il Comune di Città di Castello.

Sabato la proclamazione dei vincitori

La cerimonia della ventesima edizione si terrà sabato 24 ottobre alle 16, al Teatro degli Illuminati. Saranno proclamati i vincitori delle sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica, individuati tra i dieci finalisti convocati per ciascuna categoria.

La giuria, coordinata dal professor Alessandro Masi, sarà rappresentata da Andrea Pancani, Osvaldo Bevilacqua, Benedetta Rinaldi, Daniela Poggi, Maria Borio, Luciano Monti, Clementina Speranza, Claudio Mattia Serafin, Mariangela Mandia e Mauro Macale, insieme ad altre personalità legate alla storia del concorso.

Marcello Veneziani sarà l’ospite speciale dell’appuntamento e riceverà un riconoscimento da Club Cavallo Italia, nuovo partner del Premio, attivo nella promozione della cultura equestre attraverso eventi ed editoria.

Saranno premiati anche i vincitori della sezione speciale “I Borghi più belli d’Italia”, organizzata con l’associazione omonima, rappresentata dalla vicepresidente per il Centro Italia Cristiana Nardi.

Per le istituzioni sono annunciati gli interventi della deputata Catia Polidori, del senatore Walter Verini, della presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria Sarah Bistocchi, del sindaco Luca Secondi, dell’assessora Michela Botteghi e della consigliera regionale Letizia Michelini.

Domenica tornano gli autori delle passate edizioni

La conclusione è prevista domenica 25 ottobre alle 10, nella Chiesa della Carità e nel Chiostro di San Domenico, spazi recentemente restaurati e restituiti alla città.

Qui si ritroveranno gli scrittori premiati nelle precedenti edizioni, provenienti dall’Italia e dall’estero, insieme ai rappresentanti della giuria. Parteciperanno anche Luca Secondi, Michela Botteghi e Letizia Michelini.

Il programma comprenderà un intervento degli attori Piermaria Cecchini e Daniela Poggi, accompagnato al violoncello dal maestro Giulio Rondoni. L’appuntamento unirà parole, interpretazione teatrale e musica, dando spazio agli autori che hanno contribuito alla storia della manifestazione.

Il rapporto con la città e con le scuole

Durante la presentazione nella sala consiliare, Luca Secondi, il vicesindaco Giuseppe Bernicchi e Michela Botteghi hanno richiamato il valore della letteratura nella comprensione del presente, nella costruzione delle relazioni e nella conservazione della memoria collettiva.

Marta Boriosi, dirigente scolastica del Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze applicate “Plinio il Giovane”, ha evidenziato il ruolo nazionale raggiunto dal Premio e la sua capacità di coinvolgere scuole e studenti.

Il direttore generale Antonio Vella, affiancato da Andrea Vella e Alice Forasiepi, ha infine ringraziato quanti hanno sostenuto la crescita della rassegna, collegandone il percorso alla tradizione grafica, tipografica e libraria di Città di Castello.