Premiate in Comune pallavoliste di Starvolley-Trestina e Trestina Volley

“Queste ragazze ci inorgogliscono per gli importanti successi che hanno ottenuto in campo, ma con i loro visi puliti e sorridenti ci offrono soprattutto una bellissima immagine dei giovani della nostra città, che, attraverso lo sport e i suoi sani valori, crescono come cittadini imparando a prendersi responsabilità, a rispettare le regole e ad apprezzare le soddisfazioni che sono frutto di un impegno serio”.

di Marco Baruffi

L’assessore allo Sport Riccardo Carletti ha sottolineato così, insieme agli assessori alla Cultura Michela Botteghi e alle Politiche Giovanili Letizia Guerri, l’incontro nella sala del consiglio comunale con le pallavoliste della Starvolley-Trestina Volley, che si sono laureate campionesse regionali under 19, e del Trestina Volley 2021, che hanno conquistato la promozione nel campionato di prima divisione femminile.

Nell’occasione gli amministratori tifernati hanno consegnato targhe commemorative delle vittorie conquistate nella stagione 2021-2022 a dirigenti, allenatori e giocatrici delle due società, riunite in un progetto sportivo per lo sviluppo del settore giovanile finalizzato a far crescere nuove generazioni di pallavoliste per la prima squadra, l’Autostop Trestina, che quest’anno si è guadagnata la permanenza in serie B2.

“Lo sport è una infrastruttura sociale della nostra comunità che l’amministrazione comunale continuerà a sostenere nella convinzione che sia un fondamentale strumento di costruzione della cittadinanza responsabile e solidale che vogliamo porre come base salda per il futuro”, ha puntualizzato Carletti insieme a Botteghi e Guerri, congratulandosi con le giovanissime ospiti nella residenza municipale e invitandole a “credere sempre nelle proprie possibilità e nel valore del lavoro, in campo, nello studio e nella vita sociale”.

L’incontro istituzionale, al quale hanno partecipato anche i genitori delle pallavoliste, ha offerto l’opportunità di ripercorrere le tappe di una stagione trionfale con il presidente della Starvolley-Trestina Mauro Bettarelli e il dirigente Fausto Squarcetti, in rappresentanza anche del presidente del Volley Trestina 2021 Michele Montanucci impossibilitato a intervenire all’appuntamento. Con la vittoria per 3-1 della finale disputata a Sigillo contro la Pallavolo Città di Castello, le ragazze della Starvolley-Trestina allenate da Augusto Barrese hanno coronato una stagione straordinaria, nella quale non hanno perso mai una partita e hanno mostrato doti tecniche e agonistiche superiori alle avversarie.

Le nuove campionesse regionali under 19 sono Veronica Luchetti, Caterina Giambi, Alessia Balini, Federica Gonzalez, Chiara Soldi, Linda Cannoni, Ludovica Di Lorenzo, Sofia Goretti, Alessandra Meucci, Michela Giambi, Maria Letizia Montacci, Stella Cardellini e Gloria Butteri. I risultati ottenuti non sono sfuggiti agli osservatori più attenti, se è vero che per coach Barrese, vice anche dell’Autostop Trestina, si sono spalancate le porte dell’incarico da secondo allenatore della squadra finlandese di massima divisione della Hämeenlinnan Lentopallokerho.

Il successo per 3-1 all’ultima giornata di campionato contro il Narnia Volley ha regalato una meritatissima soddisfazione anche alle ragazze del Trestina Volley 2021 guidate da Marco Magnanelli, che hanno terminato al secondo posto la regular season e hanno giocato due finali prima di gioire per la conquista della promozione in prima divisione. Le protagoniste della vittoria sono state Sofia Ciabatti, Giulia Piermarini, Gaia Ricci, Edda Volpi, Cecilia Squarcetti, Alessandra Domenichini, Giorgia Bettarelli, Chiara Landi, Margherita Giannini (Cap.), Letizia Loschi (L1), Elisa Mencagli (L2), Vittoria Squarcetti, Caterina Del Bene, Asia Gnoni, Chiara Citti e Claudia Conti.

Gli amministratori comunali hanno dato appuntamento a tutti i partecipanti alla mattinata per nuove occasioni di incontro, esprimendo i migliori auspici per gli impegni a cui dirigenti, tecnici e giocatrici saranno chiamati con la ripresa della stagione sportiva.