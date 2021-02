Pregiudicato ubriaco, senza mascherina, provoca scompiglio in centro a Castello

Nei giorni scorsi la Volante del Commissariato di Città di Castello, diretto dal Vice Questore Dr. M. SANTORO, è intervenuta in aiuto alla Polizia Locale, in una via attigua al centro dove era stato segnalato segnalato un cittadino in evidente stato confusionale che camminava al centro della carreggiata senza indossare il D.P.I. (mascherina).

Comportamento questo che ha creato pericolo e intralcio agli automobilisti in transito.

Si trattava di un ragazzo del 1989, che ha opposto resistenza fisica e verbale agli operatori di Polizia. Ha costretto le autovetture che, per evitarlo, hanno effettuato pericolose e repentine frenate.

I poliziotti sono riusciti a renderlo innocuo e lo hanno messo a disposizione dei sanitari per il trattamento sanitario in quanto era, anche, ubriaco. Dagli accertamenti è risultato già destinatario di alcuni provvedimenti di polizia. E’ stato denunciato per i reati di violenza, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato per ubriachezza e per la violazione delle norme Covid.