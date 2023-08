Polizia denuncia straniero per violazione del divieto di ritorno nel Comune

Gli agenti della Polizia di Stato di Città di Castello hanno condotto un’operazione di controllo del territorio finalizzata a prevenire e contrastare reati predatori. Durante i pattugliamenti e i posti di controllo nelle principali zone cittadine e aree di spaccio, hanno notato un automezzo sospetto che ha attirato la loro attenzione. Hanno quindi deciso di fermare il veicolo per una verifica approfondita.

Dopo aver identificato il conducente e i passeggeri dell’automobile, è emerso che tutti erano già stati coinvolti in precedenti reati contro il patrimonio. Il conducente, un uomo romeno nato nel 1994, è risultato avere un foglio di via emesso dal Comune di Città di Castello il 3 marzo scorso.

Interrogato in merito, il conducente non è stato in grado di giustificare la sua presenza in quelle zone. Di conseguenza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al provvedimento del Questore.

Dopo le procedure di rito, il conducente di 28 anni è stato invitato a lasciare il territorio comunale. Per gli altri due passeggeri, sono state avviate le procedure per adottare un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello. L’operazione fa parte degli sforzi costanti della Polizia di Stato per garantire la sicurezza e prevenire reati predatori nella zona.