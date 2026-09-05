Polizia: controlli Umbertide, oltre 90 persone identificate

Verificati 45 veicoli e due esercizi pubblici con la Polizia

📌 FLASH NEWS – Controlli straordinari Polizia a Umbertide: identificate oltre 90 persone, verificati 45 veicoli e due esercizi pubblici. Il servizio ha interessato centro, arterie stradali e aree frequentate. I controlli anche proseguiranno

Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato Umbertide nella giornata di giovedì 3 settembre, con l’impiego del personale della Polizia di Stato di Città di Castello e il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. L’operazione ha riguardato diverse zone del territorio comunale e si è conclusa con l’identificazione di oltre 90 persone.

Gli agenti hanno inoltre sottoposto a verifica 45 veicoli e due esercizi pubblici, nell’ambito di un dispositivo organizzato per aumentare la presenza delle pattuglie e sviluppare un’azione preventiva nelle aree considerate maggiormente sensibili.

Controlli nel centro e lungo le principali strade

L’attività non si è concentrata in un unico punto della città. Gli equipaggi hanno operato nel centro cittadino, lungo le principali arterie stradali e nelle zone maggiormente frequentate, estendendo le verifiche anche ad alcune aree individuate come meritevoli di particolare attenzione sotto il profilo della prevenzione.

Il dispositivo ha previsto l’istituzione di posti di controllo mirati, attraverso i quali gli operatori hanno effettuato accertamenti sia sulle persone sia sui mezzi in transito.

L’organizzazione del servizio ha permesso così di combinare il controllo della circolazione con le verifiche individuali e con gli accertamenti all’interno degli esercizi pubblici interessati dall’attività.

Oltre 90 persone identificate dagli agenti

Il bilancio dell’operazione registra più di 90 persone identificate. Particolare attenzione è stata riservata ai soggetti con precedenti di polizia e alle situazioni per le quali gli operatori hanno ritenuto necessari ulteriori approfondimenti.

Parallelamente sono stati fermati e controllati 45 veicoli. Le verifiche hanno interessato anche due esercizi pubblici, completando un’attività articolata su più livelli e condotta in differenti punti di Umbertide.

La presenza del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche ha affiancato il personale della Polizia di Stato di Città di Castello, consentendo di ampliare il dispositivo impiegato sul territorio comunale.

Prevenzione e contrasto dei reati predatori

Il servizio è stato predisposto con una finalità che non riguarda esclusivamente l’accertamento di possibili violazioni. Una componente centrale dell’attività è rappresentata infatti dalla prevenzione e dalla deterrenza, attraverso una presenza visibile e capillare degli equipaggi.

L’azione è stata indirizzata in particolare verso i reati predatori e verso quei comportamenti che possono avere conseguenze sulla sicurezza e sulla tranquillità della comunità.

I posti di controllo e la distribuzione delle pattuglie in più zone hanno quindi permesso di presidiare contemporaneamente strade, punti frequentati e aree considerate di interesse operativo.

I servizi straordinari continueranno nelle prossime settimane

L’attività svolta giovedì non resterà un intervento isolato. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, secondo una programmazione che verrà modulata sulla base delle esigenze operative e dell’analisi dei fenomeni rilevati sul territorio.

Le modalità dei servizi potranno quindi essere adeguate alle diverse necessità, mantenendo l’attenzione sulla prevenzione e sulla capacità di intervenire tempestivamente.

L’obiettivo indicato resta quello di assicurare una presenza costante della Polizia di Stato sul territorio, affiancando all’attività di controllo la conoscenza delle diverse aree e delle situazioni che richiedono maggiore attenzione.