Pneumatico su corsia sorpasso in E45,

gomma ancorata e portata via dalla Polizia

Gli operatori della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti lungo la E45, all’altezza del km 104 in direzione nord, a seguito di una segnalazione relativa alla presenza di un grosso ostacolo sulla carreggiata. L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Volante del Commissariato ha permesso di accertare che uno pneumatico era presente lungo la sede stradale impegnando anche la corsia di sorpasso.

Con non poca fatica e garantendo tutti i parametri di sicurezza durante l’intervento eseguito, i poliziotti sono riusciti, in tempi record, ad ancorare e quindi a rimuovere dalla carreggiata il pericolosissimo oggetto.

Valutate le dimensioni e la posizione dell’ostacolo, in quella fascia oraria caratterizzata da un elevato flusso veicolare leggero e pesante, gli agenti hanno eseguito un intervento di elevato livello operativo, avendo condotto tutte le fasi della localizzazione e rimozione dell’oggetto in assoluta velocità e sicurezza per gli utenti della strada.