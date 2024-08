Piscina comunale: la stagione dei corsi per autunno-inverno 2024/2025

La stagione estiva della piscina comunale di Città di Castello si concluderà domenica 25 agosto e da lunedì 2 settembre a sabato 14 settembre le vasche interne saranno aperte al nuoto libero, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Lunedi 16 settembre partirà a pieno regime e a tariffe invariate la stagione autunno-inverno 2024/25: nelle vasche interne dell’impianto di via Engels inizieranno, infatti, i corsi della scuola di nuoto federale di Polisport, le lezioni di acquafitness, il nuoto libero, l’attività dei nuotatori master, i corsi per gestanti e bambini fino a tre anni di età, l’attività dei gruppi di utenti cardiopatici, della terza età, dei subacquei e dell’associazione Beata Margherita, i progetti del nuoto per le scuole.

Il primo quadrimestre di corsi sarà completato interamente, con il termine delle lezioni previsto per il 18 gennaio 2025.

Le iscrizioni ai corsi di nuoto per bambini e adulti saranno aperte lunedì 26 agosto, con il front-office di Polisport che sarà a disposizione degli interessati dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, e il sabato dalle ore 8.30 alle 12,30.

“In considerazione degli importanti lavori di riqualificazione che interesseranno la piscina comunale, abbiamo deciso di bruciare i tempi per l’avvio dell’attività sportiva, anticipando tutte le tempistiche dei corsi di nuoto e acquafitness, che partiranno il 16 settembre mentre l’anno scorso avevamo iniziato il 25 settembre, e riducendo a una sola settimana lo stop dell’impianto dopo la chiusura estiva, con la possibilità di usufruire di due settimane di nuoto libero nelle vasche interne”, spiega l’amministratore unico di Poliport Stefano Nardoni, annunciando l’avvio della nuova stagione. “La programmazione sportiva che proporremo agli utenti, alle stesse condizioni dell’anno scorso – osserva Nardoni – era già stata concordata con l’amministrazione comunale e, grazie alla positiva interlocuzione tra Comune e Regione che permetterà di gestire le fasi di affidamento dei lavori con l’impianto aperto fino all’inizio dell’intervento di manutenzione straordinaria, siamo finalmente in grado di partire”. Riguardo alla gestione del periodo di chiusura della piscina comunale prospettato per l’esecuzione delle opere da 1 milione 314.761,49 euro cofinanziate da Regione e Comune per l’efficientamento energetico e la prevenzione del rischio sismico, l’amministratore unico di Polisport sottolinea l’impegno della società per tutelare gli utenti. “Il sondaggio rivolto alla scuola di nuoto, effettuato nel mese di maggio, serviva solamente per capire se ci fosse la volontà di spostarsi da parte dell’utenza e, nel caso, anche dove, una volta che Polisport avesse acquistato spazi-acqua nelle limitrofe piscine di Umbertide e San Giustino, cercando con il proprio personale di continuare l’attività in vista della chiusura la propria attività sportiva”, chiarisce Nardoni. “Il tutto si è fermato – precisa l’amministratore unico di Polisport – dal momento che le risposte, sia ufficiali che ufficiose, da parte dei gestori privati delle piscine che si trovano in questi due comuni confinanti, non hanno avuto esito positivo”. Con l’amministrazione comunale è stato comunque intrapreso il percorso di valorizzazione dell’attività di Polisport che resta prioritario per la gestione dell’impiantistica sportiva. “Polisport ha sempre rimarcato che per garantire una programmazione ottimale della gestione degli impianti sarebbe stato necessario un affidamento pluriennale da parte dell’amministrazione comunale, a cui siamo arrivati con il voto nel mese di luglio in consiglio comunale”, evidenzia Nardoni. “Ora – evidenzia l’amministratore unico di Polisport – potremo pensare a migliorare ulteriormente il rapporto con le società sportive e con gli utenti che usufruiscono dei nostri impianti, innalzando la qualità del servizio anche attraverso le necessarie politiche del personale, con i concorsi pubblici che sono l’unica strada per stabilizzare i rapporti di lavoro a disposizione di una società in house come la nostra”. Il buon andamento della stagione estiva rappresenta in questo contesto un viatico promettente. “I centri sportivi estivi 2024, terminati il 9 agosto – riferisce Nardoni – si sono confermati e anzi hanno avuto un ulteriore aumento di iscrizioni rispetto alla straordinaria estate 2023: abbiamo infatti registrato oltre 150 bambini a settimana di media (con punte di circa 200 nelle prime tre settimane di luglio) per un totale di quasi 1.300 iscrizioni. Hanno riscosso successi di partecipazione sia l’acquafitness, che ha visto costantemente piena la vasca dedicata alle 20 lezioni settimanali programmate, che le attività di nuoto rivolte agli adulti e ai ragazzini del preagonismo. Il nuoto libero nelle due vasche esterne, grazie anche alla speciale formula 2024 dedicata alle famiglie – conclude Nardoni – ha visto migliaia di persone frequentare i nostri impianti scoperti, un flusso in aumento rispetto alla stagione precedente”.