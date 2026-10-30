Piscina comunale Città di Castello riapre dopo il restauro

Struttura rinnovata, investimento con standard attuali

📌 FLASH NEWS – Riapre la piscina comunale di Città di Castello dopo un ampio intervento di riqualificazione da oltre 1,6 milioni di euro. Completati lavori strutturali, energetici e impiantistici. Dal 5 novembre riprendono corsi, attività agonistiche e servizi

Città di Castello, 30 10 2026 – La piscina comunale di Città di Castello torna a disposizione della cittadinanza dopo un articolato programma di riqualificazione che ha interessato l’intera struttura, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.

L’opera, dal valore complessivo di circa 1 milione e 600 mila euro, è stata presentata ufficialmente nel corso della cerimonia inaugurale che ha segnato la conclusione dei lavori e l’avvio di una nuova fase per uno degli impianti sportivi più utilizzati dell’Altotevere. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Luca Secondi, l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Riccardo Carletti, i componenti della giunta comunale, rappresentanti istituzionali, tecnici, dirigenti e responsabili della società di gestione Polisport. Per l’amministrazione comunale l’intervento rappresenta un passaggio strategico destinato a garantire la piena funzionalità dell’impianto per molti anni, assicurando continuità alle attività sportive, educative e sociali legate al nuoto.

I lavori hanno modificato in modo significativo l’impianto natatorio. Gli interventi più evidenti riguardano la completa riqualificazione delle vasche e delle superfici interne, con nuove pavimentazioni e il rinnovo di parti importanti dell’impiantistica. Parallelamente è stato realizzato un ampio programma di miglioramento strutturale e tecnologico. Tra gli interventi principali figurano il consolidamento antisismico dell’edificio, l’efficientamento energetico degli ambienti e il completo ammodernamento dei sistemi che regolano il funzionamento delle piscine. Particolare attenzione è stata dedicata alle aree tecniche, normalmente non visibili agli utenti ma fondamentali per il funzionamento della struttura. In questi spazi sono stati sostituiti gli impianti idraulici, rinnovati i locali di servizio e realizzata una nuova configurazione del sistema di trattamento delle acque.

Uno degli obiettivi del progetto era la riduzione dei consumi energetici. Per raggiungere questo risultato è stato installato un cappotto termico interno nella sala nuoto, destinato a migliorare l’isolamento dell’edificio e limitare la dispersione del calore. Contestualmente è stato aggiornato il sistema di riscaldamento attraverso l’introduzione di una pompa di calore integrata alle caldaie esistenti. L’intervento è supportato da un impianto fotovoltaico collocato sulla copertura della struttura. Il sistema di produzione energetica è composto da 240 moduli fotovoltaici e due inverter, con una potenza di picco pari a 103,2 kWp e una produzione annua stimata superiore a 119 mila kWh. A contribuire al contenimento dei consumi sarà anche una nuova copertura isotermica destinata alla vasca da 25 metri.

Un altro capitolo rilevante del progetto ha riguardato il miglioramento della sicurezza sismica. Le opere eseguite hanno consentito di incrementare sensibilmente la capacità di resistenza della struttura in caso di eventi tellurici. Gli interventi hanno interessato elementi portanti, colonne, tribune, copertura e locali tecnici. Sono state inoltre eseguite opere di rinforzo e consolidamento delle parti più sensibili dell’edificio. Secondo quanto illustrato dai responsabili del progetto, l’indice di sicurezza sismica è stato aumentato in modo significativo rispetto alla situazione precedente, migliorando la protezione complessiva dell’impianto. Tra le opere più importanti rientra il rifacimento integrale del sistema di filtrazione delle acque. Il progetto ha previsto la sostituzione dei filtri, delle pompe e di parte delle tubazioni esistenti.

La nuova configurazione distingue la gestione delle piscine interne da quella della vasca olimpionica esterna. Una scelta tecnica che consentirà una maggiore flessibilità operativa e una gestione più efficace delle attività durante tutto l’anno. L’impianto è stato progettato per assicurare standard di depurazione e ricambio dell’acqua conformi alle normative vigenti, migliorando ulteriormente qualità e sicurezza del servizio.

La ripresa ufficiale delle attività è fissata per giovedì 5 novembre. Con la riapertura prenderanno il via i corsi della scuola federale di nuoto gestita da Polisport insieme alle attività agonistiche, ai programmi master, al settore subacqueo, ai progetti scolastici, alle iniziative dedicate alla terza età e ai corsi di acquafitness. Sono previste anche le attività per i più piccoli e tutti i programmi acquatici sviluppati negli anni dalla società di gestione. Le iscrizioni aperte nelle settimane precedenti hanno già superato quota 500, un dato che conferma l’interesse della comunità per il ritorno in funzione dell’impianto.

Soddisfazione per la riapertura è stata espressa anche da Stefano Nardoni, amministratore unico di Polisport, che ha sottolineato il valore dell’intervento per l’intera cittadinanza e per i lavoratori coinvolti nella gestione della struttura. All’inaugurazione erano presenti anche i rappresentanti del movimento natatorio regionale. Giorgio Pierini, presidente del Comitato regionale Umbria della Federazione Italiana Nuoto, ha evidenziato l’importanza della struttura per l’attività sportiva dell’Altotevere e dell’intera regione. La piscina comunale di Città di Castello rappresenta infatti un punto di riferimento non soltanto per l’attività quotidiana delle società sportive, ma anche per manifestazioni e appuntamenti di carattere regionale.

L’intervento è stato finanziato grazie a un mix di risorse regionali e comunali. La Regione Umbria ha sostenuto il progetto con 820 mila euro attraverso il programma PR FESR 2021-2027. Il Comune di Città di Castello ha contribuito con oltre 779 mila euro tra quota di cofinanziamento, risorse proprie e finanziamenti destinati alla sostituzione del sistema di filtrazione. La progettazione e la realizzazione hanno coinvolto professionisti specializzati e imprese del territorio, impegnati nelle diverse componenti dell’opera, dall’efficientamento energetico agli impianti tecnologici, fino agli interventi strutturali e di sicurezza.

Con la conclusione dei lavori, la piscina comunale si presenta come una struttura completamente rinnovata, più efficiente dal punto di vista energetico, più sicura sotto il profilo strutturale e pronta a ospitare nuovamente l’attività sportiva e sociale della comunità tifernate.