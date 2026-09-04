Piscina chiusa dopo i controlli, sospese due attività a Citerna

Carabinieri del NIL rilevano gravi violazioni sulla sicurezza

📌 FLASH NEWS – Controlli dei Carabinieri del NIL in un centro sportivo di Citerna: disposta la chiusura della piscina e sospese due attività. Riscontrate gravi violazioni sulla sicurezza, carenze negli impianti e assenza della valutazione dei rischi.

Ispezione nel centro sportivo di Citerna

Piscina chiusa e due attività sospese dopo un controllo effettuato in un centro sportivo nel Comune di Citerna. L’intervento è stato condotto dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia con il supporto dei funzionari ispettivi dell’Ispettorato del Lavoro di Perugia. L’accesso ispettivo rientra nella vigilanza straordinaria dedicata al rispetto delle disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza all’interno di piscine e centri sportivi. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di diverse irregolarità rispetto alla normativa prevista dal decreto legislativo 81 del 2008.

Dalla prevenzione degli infortuni alla gestione delle emergenze

Tra le criticità riscontrate figurano la mancata adozione delle misure minime per prevenire gli infortuni e l’assenza della valutazione dei rischi. Gli ispettori hanno inoltre rilevato carenze strutturali relative agli impianti e alla gestione delle emergenze. Un insieme di violazioni considerate sufficientemente gravi da determinare l’adozione immediata dei provvedimenti previsti.

Sospensione per le due società responsabili

Al termine degli accertamenti sono stati adottati due distinti provvedimenti di sospensione nei confronti delle società responsabili della gestione del centro sportivo. Dalle irregolarità rilevate è derivata anche la chiusura della piscina, decisa a tutela sia delle persone che frequentano la struttura sia dei lavoratori impiegati al suo interno. L’attività del Nucleo Ispettorato del Lavoro non si fermerà all’intervento effettuato a Citerna. Il Reparto Speciale dell’Arma ha annunciato la prosecuzione dei controlli in tutto il territorio della provincia di Perugia, con particolare attenzione al rispetto delle condizioni di lavoro e delle disposizioni poste a tutela della sicurezza.