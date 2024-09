Pietralunga partecipa a “Puliamo il Mondo”, l’evento di Legambiente

Il 27 settembre, Pietralunga ha preso parte alla 32ª edizione di “Puliamo il Mondo”, un’iniziativa promossa da Legambiente che punta a coinvolgere cittadini, scuole e amministrazioni locali nella pulizia e nella tutela dell’ambiente. Il Comune ha aderito senza esitazioni, schierando al fianco dei volontari anche i ragazzi della Scuola di Pietralunga, i quali, assieme agli insegnanti e ai rappresentanti locali, hanno contribuito attivamente alla giornata dedicata alla sensibilizzazione ecologica.

L’evento, che ha avuto luogo in diverse zone della città, ha visto la partecipazione di giovani studenti impegnati nella pulizia di aree comunali, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale. Puliamo il Mondo si inserisce nel più ampio contesto di Clean up the World, un’iniziativa globale avviata nel 1993. Il progetto ha ottenuto il sostegno di numerose istituzioni, tra cui la Commissione europea, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e l’Unione Provinciale d’Italia (UPI), dimostrando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati nella lotta contro il degrado ambientale.

Durante l’evento, i giovani hanno avuto l’opportunità di partecipare a una lezione di educazione civica all’aperto, mettendo in pratica i valori del rispetto per l’ambiente. Indossando casacche e cappellini gialli, simboli dell’iniziativa, gli studenti hanno vissuto una giornata diversa dal solito, comprendendo quanto sia fondamentale preservare i luoghi in cui vivono. Questo impegno non solo li ha responsabilizzati, ma ha anche dato loro modo di riflettere sull’importanza del proprio ruolo nella comunità.

Il sindaco di Pietralunga, Francesco Rizzuti, ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento. “Siamo orgogliosi di aver collaborato con Legambiente e il suo presidente, Stefano Ciafani, per organizzare questa importante iniziativa nel nostro Comune. La partecipazione delle scuole è fondamentale, perché i bambini sono il futuro della nostra comunità. Oggi, con Puliamo il Mondo, dimostriamo l’importanza della cittadinanza attiva nella lotta contro l’inquinamento e il degrado”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando il valore educativo e simbolico dell’iniziativa.

Il motto di questa edizione, “Insieme possiamo fare la differenza”, ha guidato l’intera giornata, dimostrando come la collaborazione tra diverse realtà possa portare a risultati concreti. Pietralunga si è unita a migliaia di altre località in Italia che, nello stesso giorno, hanno scelto di contribuire al miglioramento del proprio territorio.

L’attenzione alla sensibilizzazione ambientale è stata affiancata da un’altra iniziativa importante che ha avuto luogo il giorno precedente, il 26 settembre. In quella data, il Comune di Pietralunga ha aderito alla Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari, illuminando di rosso i principali edifici pubblici. Questo gesto, promosso dalla Croce Rossa Italiana e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha avuto lo scopo di sostenere il Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW), ratificato da 70 Stati dal 2021.

In conclusione, le iniziative del 26 e del 27 settembre hanno dimostrato come Pietralunga sia attivamente impegnata non solo nella tutela dell’ambiente, ma anche nella promozione di valori di pace e solidarietà a livello globale. La partecipazione delle giovani generazioni a eventi come Puliamo il Mondo evidenzia quanto sia importante educare i cittadini di domani alla responsabilità e al rispetto del territorio.