Pietralunga lancia la Mostra mercato del tartufo bianco

Pietralunga lancia la Mostra – Pietralunga ha inaugurato, il 12 ottobre, la 37esima Mostra mercato del tartufo bianco e della patata. Questo evento rappresenta il primo appuntamento della regione dedicato al tartufo bianco, una delle eccellenze gastronomiche dell’Umbria. La manifestazione ha attirato un gran numero di visitatori, tra cui numerosi biker e camperisti, attratti dall’atmosfera vivace e dai profumi del territorio.

La cerimonia di apertura si è svolta in una giornata autunnale particolarmente luminosa. Al taglio del nastro hanno partecipato diverse autorità, tra cui il sindaco di Pietralunga, Francesco Rizzuti, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e altri esponenti regionali e nazionali, come il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco. Tra i principali organizzatori vi è stato anche Giuliano Martinelli, titolare della Giuliano Tartufi. Martinelli ha sottolineato come l’autunno sia una stagione ideale per visitare i borghi, ricchi di tradizione e passione per la buona cucina.

La presidente Tesei ha evidenziato l’importanza dell’evento per la valorizzazione dei prodotti locali e ha ricordato l’impegno della regione a sostegno del tartufo e della filiera agricola. Il tartufo, simbolo della gastronomia umbra, rappresenta non solo un’importante risorsa economica, ma anche un elemento distintivo dell’identità culturale locale.

Un punto di grande attrazione durante la mostra è il percorso di degustazione enogastronomica realizzato dalla Compagnia del Tartufo, un gruppo di dieci chef capitanati dallo chef Luca Meoni. Questi professionisti propongono piatti innovativi a base di tartufo in un formato street food di alta qualità, offrendo ai visitatori l’opportunità di assaporare le prelibatezze del luogo in un contesto accogliente e informale.

La giornata di domenica 13 ottobre promette di essere altrettanto ricca di eventi. Si aprirà con il terzo Memorial Jimmy, una gara di ricerca e cavatura del tartufo, organizzata dall’Associazione Tartufai Alto Tevere. L’inizio della competizione è previsto per le ore 9, con informazioni e iscrizioni disponibili presso via Giuseppe Mazzini.

Alle 10, avrà luogo la dodicesima edizione de ‘La Tartufissima’, una gara podistica competitiva di 10 chilometri e non competitiva di 5 chilometri. Le premiazioni sono programmate per le 12 e le 12.30 in piazza Fiorucci.

Il pomeriggio offrirà Truffle Music, un evento musicale che animerà le strade del borgo, e l’attività ‘Curiosi per Natura… nei Boschi di Pietralunga’, una passeggiata guidata nelle aree protette dell’Alta Umbria. Quest’ultima include una traversata della faggeta dei Monti del Vento con un percorso di 8 chilometri e un dislivello di 180 metri, partendo da località Varrea alle 16.

La mostra si concluderà con un evento speciale: l’esibizione di Alberto Bertoli, affiancato da Anna Moroni, figura di spicco nella gastronomia nazionale, che condurrà il Truffle Chef Challenge. Questo evento, ispirato a Masterchef, vedrà cuochi non professionisti cimentarsi nella preparazione di piatti utilizzando tartufi e patate. Inoltre, il sommelier del tartufo Daniele Violoni, noto come The Lord of Truffle, intratterrà i presenti con dimostrazioni pratiche e racconti sul mondo del tartufo, promettendo un’esperienza unica.