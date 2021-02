Pietralunga, a scuola sicuri, test rapidi e gratuiti in farmacia

Rientro a scuola in sicurezza per la popolazione scolastica di Pietralunga. Nei prossimi due weekend (20-21 e 27-28 febbraio) si svolgerà lo screening gratuito e volontario per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV2 rivolto a studenti, docenti e personale scolastico della primaria e secondaria, oltre a bambini e personale dell’infanzia (0-6 anni).

“L’attività di testing – precisa in una nota l’Amministrazione comunale – è volta ad individuare i casi asintomatici, spezzare la catena del contagio e garantire continuità didattica in presenza agli studenti. Lo screening si svolgerà nel parcheggio antistante la farmacia di Pietralunga, in collaborazione con i volontari della protezione civile e dei farmacisti impegnati ad aiutarci a garantire questo fondamentale strumento diagnostico”.

Per effettuare il test è necessario prenotare al numero 075 94 60 521 e compilare il modulo di autocertificazione.

L’esito sarà consegnato in 15 minuti via mail. In caso di positività verrà segnalata al medico di medicina generale per la prenotazione del tampone molecolare.