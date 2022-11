Pierantonio, taglio del nastro per il nuovo percorso ciclo-pedonale

E’ stato inaugurato il nuovo percorso ciclo-pedonale che collega il centro abitato di Pierantonio alla scuola primaria della frazione. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, il vicesindaco Annalisa Mierla, l’assessore Francesco Cenciarini, la dirigente scolastica del I Circolo Silvia Reali, il presidente della Molini Popolari Riuniti Matteo Baldelli, il comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia, l’architetto Elena Marcucci dell’ufficio tecnico comunale e l’ingegner Alessio Agricola del Servizio Manutenzioni Esterne del Comune di Umbertide.

I lavori hanno portato a un radicale cambiamento della percorribilità della zona nei pressi della scuola della frazione. Per anni l’ingresso alla scuola, alla palestra e agli impianti sportivi che sorgono nell’area erano bloccati da due cancelli.

L’Amministrazione Comunale quest’anno ha quindi deciso di riaprire gli accessi e di ridefinire un passaggio pedonale e ciclabile. Nello specifico, dal centro abitato della frazione fino alla scuola primaria sul lato sinistro della strada che conduce dal centro abitato fino alla scuola ci si può andare a piedi. La parte pedonale viene così separata definitivamente da quella riservata alle auto, agli scuolabus e ai mezzi della mensa. Con l’allargamento dell’accesso al parcheggio e grazie alla creazione di una nuova corsia, i veicoli potranno transitare in doppio senso invece che come in precedenza a senso unico.

Il nuovo passaggio ciclo-pedonale è stato inaugurato in una data simbolica come quella del 21 novembre, giorno in cui si celebra la Festa degli Alberi. Per l’occasione sono stati infatti messi a dimora lungo il percorso tra alberi da frutto, ovvero un nespolo, un melo e una pianta di cachi che sono stati donati dalla Molini Popolari Riuniti.

“Oggi – ha detto il sindaco Carizia – Siamo qui tutti insieme per inaugurare il nuovo passaggio ciclo-pedonale che sarà reso ancora più bello dalla presenza di questi tre alberi. Queste piante che abbiamo messo a dimora cresceranno insieme a voi, saranno le vostre compagne di viaggio per un pezzo importante della vostra vita, crescerete insieme e quando diventerete grandi potrete dire che vi siete presi cura di loro. Diventerete dei grandi che avranno rispetto dell’ambiente e della natura”.

“Questo nuovo percorso ciclo-pedonale – ha affermato il vicesindaco Annalisa Mierla – è stato un intervento che abbiamo fortemente voluto e che risolve finalmente alcune situazioni che cercavano risposte. Per questo un sentito ringraziamento va ai responsabili degli uffici comunali competenti, al I Circolo per la collaborazione che si è instaurata per la realizzazione dei lavori e ai Molini Popolari Riuniti per aver donato questi bellissimi alberi”.

Nei loro interventi la dirigente scolastica del I Circolo Silvia Reali ha ricordato l’importanza della sinergia fondamentale per la realizzazione dei lavori e il presidente Baldelli ha evidenziato l’orgoglio della Molini Popolari Riuniti per aver donato le tre piante da frutto.