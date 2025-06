Pierantonio, nuova gestione per il CVA affidata alla Pro Loco

Passaggio da ASD Pierantonio Sport a Pro Loco ufficializzato

A Pierantonio, frazione del Comune di Umbertide, si è tenuta l’inaugurazione della nuova gestione del Centro di Vita Associativa (CVA). L’evento ha sancito il formale passaggio di responsabilità dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Pierantonio Sport alla Pro Loco Pierantonio, che da oggi assume la guida della struttura simbolo della vita comunitaria del territorio.

La cerimonia del “passaggio di campana” ha rappresentato un momento significativo per la cittadinanza, coinvolgendo residenti, volontari e rappresentanti istituzionali in un clima di partecipazione e condivisione. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha preso parte all’iniziativa ringraziando pubblicamente l’associazione sportiva per l’impegno profuso negli anni nella gestione del centro. Carizia ha sottolineato il ruolo centrale del CVA nella vita sociale di Pierantonio, definendolo punto di riferimento per l’intera comunità. Ha quindi espresso l’auspicio che la nuova gestione della Pro Loco prosegua con spirito di servizio e capacità organizzativa, promuovendo iniziative aperte a tutte le fasce della popolazione.

Al centro del passaggio di consegne, la volontà condivisa di valorizzare il CVA come luogo di aggregazione e sviluppo culturale. Il presidente della Pro Loco, Marcello Fiorucci, ha manifestato soddisfazione per il nuovo incarico, dichiarando l’intenzione di rafforzare la collaborazione con tutte le realtà locali. L’obiettivo, ha affermato, è realizzare un calendario di attività che rispecchi le potenzialità del paese, dando spazio a famiglie, giovani e associazioni.

La nuova organizzazione prevede una struttura composta da più figure operative: accanto al presidente sono stati nominati due vicepresidenti, un tesoriere, un segretario e quindici consiglieri. Si tratta di una squadra che opererà in sinergia per pianificare eventi, promuovere iniziative culturali e favorire l’inclusione sociale, ponendo il CVA come snodo centrale per l’intera comunità di Pierantonio.

Durante l’inaugurazione, numerosi cittadini hanno partecipato ai momenti pubblici previsti dal programma, a testimonianza del forte legame tra la popolazione e lo spazio associativo. Il CVA è da anni fulcro di attività sportive, culturali, ricreative e solidali, e continua a rappresentare un modello di gestione comunitaria apprezzato per la sua capacità di rispondere alle esigenze del territorio.