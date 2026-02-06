Pierantonio, assistenza sanitaria: il nodo è la carenza di medici

Il CVA resta spazio della comunità, confermati i prelievi

Si è svolto nei giorni scorsi, al Palazzo Comunale di Umbertide, un nuovo incontro dedicato al futuro dell’assistenza sanitaria a Pierantonio, dopo la cessazione dell’attività del medico di medicina generale nella frazione. Un confronto richiesto dal territorio e finalizzato a chiarire definitivamente la situazione, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti del Consiglio di Quartiere, della Pro Loco – gestore del CVA – del Comitato Rinascita 9 marzo e dell’ex medico della frazione.

La cessazione del servizio è una scelta del medico, non un problema di spazi
L’Amministrazione ha ribadito che l’interruzione del servizio è dovuta esclusivamente a una scelta professionale del medico, non alla mancanza di locali idonei.
Nel territorio è infatti presente un ambulatorio già destinato alla funzione, il cui proprietario ha confermato la disponibilità a completare eventuali adeguamenti.

Il tema degli spazi, pur discusso, non rappresenta l’ostacolo alla riattivazione del servizio.

Il CVA resta spazio della comunità: non sarà riconvertito
Il CVA di Pierantonio è stato riconfermato come luogo essenziale per la vita sociale, culturale e associativa della frazione, soprattutto dopo il sisma del 9 marzo 2023 che ha reso indisponibili tutti gli altri spazi aggregativi.

Una sua riconversione a uso sanitario non solo priverebbe la comunità dell’unico luogo di ritrovo, ma non risolverebbe il problema principale, che resta la mancanza di un medico.

Il nodo vero: la carenza di medici di medicina generale
Il confronto ha permesso di condividere un punto centrale:
la criticità non riguarda gli spazi, ma la disponibilità di professionisti sanitari.

La comunità non chiede soluzioni temporanee o improprie, ma un medico stabile e presente sul territorio. È su questo che ora si concentrano le aspettative dei cittadini e dell’Amministrazione, che continuerà a interloquire con USL e Regione.

Prelievi garantiti: l’USL attiverà il servizio a domicilio
Un risultato importante emerso dal dialogo riguarda il servizio di prelievi ematici.
Dopo la chiusura dell’ambulatorio, l’USL ha confermato che i prelievi e le analisi del sangue saranno garantiti a domicilio per i residenti del Comune di Umbertide, assicurando continuità a un servizio essenziale, soprattutto per le fasce più fragili.

La raccolta firme conferma la richiesta della comunità
La petizione promossa nelle ultime settimane, che ha coinvolto cittadini di Pierantonio e dei territori limitrofi, evidenzia in modo inequivocabile la necessità di un medico di medicina generale nella frazione.
Un bisogno prioritario, percepito come fondamentale per la qualità della vita e la tutela della salute.

L’impegno dell’Amministrazione: soluzioni strutturali, non temporanee
Alla luce del confronto, l’Amministrazione comunale proseguirà il dialogo con USL e Regione per portare all’attenzione degli enti competenti le esigenze emerse e la posizione condivisa dal territorio.

L’obiettivo è individuare soluzioni concrete e durature, capaci di garantire un’assistenza sanitaria adeguata e stabile a Pierantonio, restituendo alla comunità un presidio fondamentale.

