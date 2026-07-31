Piazza Michelangelo rinasce, riapertura parziale a Umbertide

Investiti 290mila euro, nuovi giochi d’acqua e luci a LED

🏗️ Piazza Michelangelo torna ai cittadini di Umbertide: da venerdì 31 luglio riapertura parziale dopo la riqualificazione da 290mila euro. Nuova pavimentazione, luci LED, spazi per bambini e una fontana con giochi d’acqua.

Piazza Michelangelo torna gradualmente ai cittadini

Piazza Michelangelo a Umbertide entra nella fase conclusiva della sua riqualificazione urbana e da venerdì 31 luglio 2026 torna parzialmente accessibile alla cittadinanza. I lavori, ormai vicini al completamento, hanno trasformato uno degli spazi pubblici più importanti del capoluogo con nuovi servizi, illuminazione, aree dedicate alla socialità e soluzioni pensate per bambini e famiglie.

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 290mila euro e rientra nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per la valorizzazione e il recupero degli spazi pubblici della città.

La riapertura parziale permette di restituire progressivamente la piazza alla comunità mentre vengono ultimate le attività previste dal progetto.

Un nuovo spazio per la vita della comunità

Il progetto è stato sviluppato con l’obiettivo di trasformare Piazza Michelangelo in un luogo moderno, accogliente, funzionale e inclusivo, capace di tornare a essere un punto di riferimento nella quotidianità della comunità umbertidese.

La riqualificazione punta a favorire una maggiore frequentazione dell’area e a creare nuove occasioni di aggregazione. Gli spazi sono stati ripensati per essere utilizzati da bambini, famiglie e cittadini, con aree destinate alla sosta, all’incontro e alle attività ludiche.

L’intervento si inserisce in un programma più ampio attraverso il quale l’Amministrazione comunale intende migliorare la qualità e la fruibilità degli spazi urbani di Umbertide.

Rifatta la pavimentazione della piazza

Tra le opere principali figura il rifacimento della pavimentazione, intervento destinato a restituire decoro e funzionalità all’intera area.

La sistemazione della superficie costituisce uno degli elementi centrali del progetto e accompagna una nuova organizzazione degli spazi, studiata per favorire la presenza e la permanenza delle persone.

La piazza è stata concepita non soltanto come luogo di passaggio, ma come spazio pubblico da vivere, nel quale possano convivere momenti di incontro, attività per i più piccoli, eventi e occasioni di socializzazione.

Nuova illuminazione a LED

Un altro intervento significativo riguarda l’impianto di illuminazione. Piazza Michelangelo è stata dotata di un nuovo sistema a LED, realizzato per migliorare l’efficienza energetica e aumentare la sicurezza durante le ore serali.

L’illuminazione costituisce una componente importante della riqualificazione, perché permette di rendere lo spazio maggiormente fruibile anche dopo il tramonto e accompagna il nuovo assetto complessivo della piazza.

La scelta della tecnologia LED risponde inoltre all’obiettivo di ottenere una maggiore efficienza nella gestione dell’illuminazione pubblica dell’area.

La fontana diventa uno spazio dinamico

Tra gli aspetti più innovativi dell’intervento figura la trasformazione della fontana esistente. L’area è stata pavimentata e predisposta per ospitare zampilli d’acqua che potranno essere attivati in determinate occasioni.

Il sistema sarà utilizzabile durante eventi, manifestazioni e attività ludiche e consentirà di realizzare giochi d’acqua programmabili, attraverso differenti intermittenze e frequenze.

La soluzione permetterà così di modificare l’utilizzo della superficie a seconda delle necessità, rendendo Piazza Michelangelo uno spazio più versatile. In assenza dei giochi d’acqua, l’area potrà mantenere una funzione compatibile con le altre attività previste nella piazza.

Aree gioco, panchine e punti di sosta

Il progetto ha riservato attenzione anche alla fruibilità e all’inclusività degli spazi pubblici. Sono previste nuove aree gioco e attrezzature dedicate ai bambini, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di utilizzo della piazza da parte delle famiglie.

Accanto agli spazi per i più piccoli trovano posto panchine e punti di sosta, pensati per favorire la permanenza delle persone, gli incontri e la socialità.

La configurazione complessiva mira quindi a restituire alla comunità un’area capace di rispondere a esigenze diverse, dalla semplice sosta alle attività ludiche, fino all’organizzazione di appuntamenti pubblici.

Carizia e Villarini: opera per la comunità

Il Sindaco di Umbertide Luca Carizia e l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini hanno espresso soddisfazione per l’avvicinarsi della conclusione dell’intervento.

“Con questo intervento, ormai alle fasi finali, restituiamo a Umbertide uno spazio completamente rinnovato, pensato per favorire socialità, benessere e qualità della vita. Un’opera importante che renderà Piazza Michelangelo ancora più vissuta e rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità”, hanno dichiarato.

La riqualificazione di Piazza Michelangelo viene quindi collocata dall’Amministrazione all’interno della strategia dedicata al miglioramento degli spazi pubblici e della qualità urbana.

Un investimento complessivo di 290mila euro

Con una spesa di 290mila euro, l’intervento comprende il nuovo assetto della pavimentazione, l’illuminazione a LED, la trasformazione della fontana, le aree dedicate ai bambini e gli spazi destinati alla sosta e all’aggregazione.

Da venerdì 31 luglio la riapertura parziale segna una prima tappa nella restituzione della piazza alla città, mentre il cantiere procede verso la conclusione definitiva.

Piazza Michelangelo si prepara così a tornare pienamente al servizio della comunità con una configurazione rinnovata e pensata per molteplici modalità di utilizzo, dagli incontri quotidiani alle attività ludiche, fino agli eventi e alle manifestazioni.