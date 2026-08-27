Piazza Mazzini rinasce, Umbertide inaugura il nuovo centro

Investiti 1,5 milioni PNRR per riqualificare il cuore urbano

Meta description: Umbertide inaugura la nuova Piazza Mazzini dopo la riqualificazione da 1,5 milioni di euro finanziata dal PNRR nel cuore del centro storico.

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📌 FLASH NEWS – Umbertide inaugura la nuova Piazza Mazzini dopo l’intervento di riqualificazione da 1,5 milioni di euro finanziato con risorse PNRR. Nuova pavimentazione, verde, illuminazione e arredi per restituire alla comunità il cuore della città.

UMBERTIDE – Piazza Mazzini torna pienamente a disposizione della comunità di Umbertide dopo un intervento di riqualificazione da un milione e 500mila euro, realizzato nell’ambito dei programmi di rigenerazione urbana finanziati attraverso le risorse del PNRR. La nuova piazza è stata inaugurata nella mattinata di giovedì 27 agosto con una cerimonia che ha riunito amministratori, autorità, associazioni, commercianti e numerosi cittadini.

L’intervento ha modificato in maniera significativa uno degli spazi più rappresentativi del centro cittadino, attraverso il rifacimento della pavimentazione, nuovi arredi, l’ampliamento delle aree verdi, il rinnovo dell’illuminazione pubblica e una diversa organizzazione della viabilità.

Al centro del progetto resta la Collegiata, elemento storico e identitario attorno al quale è stata ridisegnata la piazza, con l’obiettivo di valorizzarne maggiormente la presenza nel tessuto urbano.

Taglio del nastro con amministratori e cittadini

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Umbertide Luca Carizia, i componenti della Giunta, i consiglieri comunali, le autorità civili, militari e religiose, gli uffici tecnici del Comune e le associazioni.

Presenti anche commercianti e cittadini che hanno seguito la riconsegna ufficiale dello spazio pubblico dopo la conclusione dell’intervento.

La benedizione della nuova Piazza Mazzini è stata impartita da Don Pietro Vispi. Alla cerimonia ha partecipato anche la Banda Città di Umbertide, diretta dal maestro Galliano Cerrini, che ha eseguito l’Inno d’Italia.

L’inaugurazione ha rappresentato la conclusione del percorso infrastrutturale e, contemporaneamente, l’inizio della nuova fase di utilizzo della piazza.

Un investimento da un milione e mezzo di euro

La riqualificazione ha avuto un valore complessivo di 1,5 milioni di euro ed è stata realizzata utilizzando risorse del PNRR destinate agli interventi di rigenerazione urbana.

L’obiettivo indicato dall’amministrazione è stato quello di intervenire su uno degli spazi centrali di Umbertide, migliorandone funzionalità e fruibilità e contemporaneamente valorizzando il patrimonio storico presente nell’area.

Il progetto non ha riguardato soltanto Piazza Mazzini in senso stretto. I lavori hanno interessato anche l’area retrostante la Collegiata, creando un intervento unitario sullo spazio urbano circostante.

La riqualificazione punta così a rafforzare il ruolo della piazza come luogo di aggregazione per persone di età differenti e come punto di riferimento per chi frequenta il centro.

Nuova pavimentazione e addio all’asfalto

Uno degli interventi più evidenti riguarda la superficie della piazza. Il progetto ha previsto il rifacimento integrale della pavimentazione di Piazza Mazzini e degli spazi dietro la Collegiata.

Sono stati rimossi l’asfalto e i marciapiedi presenti in precedenza, con l’obiettivo di restituire maggiore continuità all’intera area.

Al loro posto è stata realizzata una nuova pavimentazione in pietra ricostruita, pensata per conferire unitarietà allo spazio e rafforzare il rapporto visivo con gli edifici storici.

L’intervento modifica quindi la percezione complessiva della piazza, superando la precedente separazione tra carreggiate, marciapiedi e differenti superfici.

Più spazio al verde e nuovi arredi urbani

Il progetto ha interessato anche gli elementi destinati alla permanenza e alla socializzazione. Sono stati introdotti nuovi arredi urbani con l’obiettivo di consentire utilizzi differenti degli spazi.

Una particolare attenzione è stata riservata alla zona vicina al bar e alle scuole, individuata come luogo nel quale favorire l’aggregazione e la permanenza delle persone.

Sono state inoltre rifatte e ampliate le aree verdi, inserendole nella nuova configurazione complessiva della piazza.

L’obiettivo è rendere Piazza Mazzini non soltanto uno spazio da attraversare, ma un luogo nel quale fermarsi e incontrarsi, recuperando pienamente la funzione sociale che storicamente caratterizza l’area.

Illuminazione pubblica completamente rinnovata

Un altro capitolo dell’intervento riguarda l’illuminazione. Il sistema esistente è stato completamente rinnovato attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti.

Alla nuova illuminazione si affianca una differente organizzazione della viabilità, parte integrante del progetto di rigenerazione.

La combinazione tra pavimentazione, verde, arredi, illuminazione e nuova gestione degli spazi punta a creare un ambiente urbano più omogeneo e maggiormente orientato alla fruizione della piazza da parte della comunità.

Il progetto è stato sviluppato anche con l’intento di rafforzare la relazione tra lo spazio pubblico e gli elementi architettonici che identificano il centro di Umbertide.

La Collegiata al centro del nuovo disegno

Particolare importanza è stata attribuita alla Collegiata, considerata insieme alla Rocca uno dei principali simboli cittadini.

Le nuove linee geometriche utilizzate nella sistemazione di Piazza Mazzini sono state pensate per mettere maggiormente in evidenza l’edificio religioso e il suo rapporto con lo spazio circostante.

Il disegno richiama la forma ottagonale dell’antica chiesa, sviluppando geometrie che sembrano propagarsi dalla Collegiata verso il resto della piazza.

La scelta progettuale intende quindi utilizzare la nuova sistemazione dello spazio urbano per rafforzare la centralità visiva e simbolica dell’edificio storico.

Carizia e Villarini: cura degli spazi e della comunità

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini hanno sottolineato il significato attribuito dall’amministrazione alla riqualificazione.

“Prendersi cura degli spazi pubblici significa prendersi cura della comunità. Con la riqualificazione di Piazza Mazzini vogliamo lasciare un luogo più bello e vivibile anche alle generazioni future”, è stato evidenziato dall’amministrazione comunale attraverso il sindaco e l’assessore.

Il progetto viene quindi collegato non soltanto alla trasformazione materiale della piazza, ma alla funzione sociale che lo spazio pubblico è chiamato a svolgere nella quotidianità.

Uno spazio pensato per generazioni diverse

Nelle intenzioni dell’amministrazione, il risultato dell’intervento sarà misurato soprattutto attraverso l’utilizzo quotidiano della piazza.

Bambini, giovani, anziani e famiglie sono indicati come i principali destinatari di uno spazio che vuole tornare a essere luogo di incontro e condivisione.

La riqualificazione punta infatti a favorire una presenza diversificata durante la giornata, con zone nelle quali sostare e ritrovarsi e con una configurazione complessiva pensata per rendere maggiormente fruibile il centro cittadino.

La dimensione sociale resta quindi centrale accanto a quella urbanistica e architettonica.

Piazza Mazzini riconsegnata alla città

Con l’inaugurazione del 27 agosto si conclude la fase dei lavori e Piazza Mazzini torna pienamente nella disponibilità della comunità umbertidese.

Il sindaco Luca Carizia e l’amministrazione comunale hanno rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento.

La nuova configurazione consegna alla città una piazza caratterizzata da pavimentazione in pietra ricostruita, nuove aree verdi, arredi, illuminazione rinnovata e una maggiore valorizzazione della Collegiata.

Dopo l’investimento da un milione e mezzo di euro, la fase successiva sarà quella dell’utilizzo quotidiano: Piazza Mazzini torna così a svolgere il proprio ruolo di spazio centrale per la vita sociale e comunitaria di Umbertide.