Peter Pan, a Umbertide il torneo che unisce sport e comunità

Quattro squadre allo stadio Usu per inclusione e solidarietà

📌 FLASH NEWS – A Umbertide il 22° torneo Insieme a Peter Pan riunisce allo stadio Usu atleti, istituzioni e volontari nel segno dell’inclusione. Vittoria a Per Sempre Noi davanti a Vecchio Mercato, Peter Pan e squadra del Comune. e comunità

Sport, inclusione e partecipazione sono stati al centro della 22ª edizione del torneo quadrangolare di calcio a 7 “Insieme a Peter Pan”, disputato nella mattinata di sabato 5 settembre allo Stadio Comunale “Usu” di Umbertide. Un appuntamento che prosegue da oltre vent’anni e che utilizza l’attività sportiva come occasione di socializzazione e integrazione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Umbertide, è stata organizzata dall’Associazione Peter Pan con il supporto della Cooperativa Asad e dell’Agape Pierantonio Umbertide. Il torneo ha coinvolto i ragazzi seguiti dai Centri di Salute Mentale della Usl Umbria 1, insieme a familiari, volontari e amici.

Quattro le formazioni protagoniste sul campo: rappresentativa del Comune di Umbertide, Asd Peter Pan, Società Sportiva Vecchio Mercato e Associazione Per Sempre Noi.

Per Sempre Noi conquista la ventiduesima edizione

Il risultato sportivo ha premiato Per Sempre Noi, formazione che ha chiuso il quadrangolare al primo posto. Seconda posizione per la Società Sportiva Vecchio Mercato, mentre l’Asd Peter Pan si è classificata terza. A completare la graduatoria è stata la rappresentativa del Comune di Umbertide.

La competizione ha costituito tuttavia soltanto una componente della manifestazione. L’obiettivo dell’iniziativa resta infatti quello di creare occasioni nelle quali attività fisica, relazioni personali e partecipazione possano procedere insieme.

Il calcio diventa in questo contesto uno strumento attraverso il quale i partecipanti possono esprimere le proprie capacità, condividere esperienze e costruire rapporti, in un ambiente fondato sul rispetto delle regole e degli altri.

Un progetto portato avanti dal 2002

L’Associazione Peter Pan organizza l’appuntamento dal 2002, sviluppando nel tempo un progetto rivolto alla socializzazione e alla crescita personale delle persone con diverse abilità.

La continuità raggiunta dal torneo rappresenta uno degli elementi sottolineati dagli organizzatori. Ventidue edizioni hanno permesso alla manifestazione di consolidare la collaborazione tra associazioni, operatori, istituzioni, famiglie e volontari.

Il sostegno della Cooperativa Asad e di Agape Pierantonio Umbertide si inserisce proprio in questo percorso. Le diverse realtà coinvolte lavorano per favorire una comunità più coesa, utilizzando anche lo sport come spazio nel quale ridurre le distanze e favorire la partecipazione.

Francesco Cenciarini in campo per l’ottavo anno

Alla manifestazione ha partecipato anche l’assessore Francesco Cenciarini, sceso in campo come giocatore per l’ottavo anno consecutivo con la rappresentativa del Comune di Umbertide.

Prima della premiazione, Cenciarini ha portato ai presenti i saluti del sindaco Luca Carizia, soffermandosi sul significato assunto dall’iniziativa dopo ventidue edizioni.

“Anche quest’anno ho partecipato al torneo non come assessore, ma come giocatore, unendomi alla squadra del Comune di Umbertide”, ha spiegato Cenciarini, indicando la manifestazione come un esempio concreto di integrazione e inclusione attraverso lo sport.

L’assessore ha richiamato il contributo del Comune, della Cooperativa Asad, dell’Associazione Peter Pan e di Agape Pierantonio Umbertide, evidenziando il coinvolgimento raggiunto nel tempo da istituzioni, volontari e atleti.

Nel 2027 i 25 anni di Peter Pan

Lo sguardo degli organizzatori è già rivolto al prossimo anno, quando Peter Pan raggiungerà 25 anni di attività. Cenciarini ha anticipato che l’anniversario rappresenterà l’occasione per organizzare una grande festa dedicata allo sport e all’inclusione.

Nel suo intervento ha inoltre salutato la presenza della presidente della Cooperativa Asad Liana Cicchi e ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della giornata.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Massimo Bifolchi e Andrea Bettucci, indicati dall’assessore tra le persone che, attraverso un impegno costante, hanno contribuito negli anni a mantenere viva la dimensione inclusiva e comunitaria del torneo.

Liana Cicchi: lo sport favorisce le relazioni

La presidente della Cooperativa Asad, Liana Cicchi, ha posto l’accento sulla durata della manifestazione. Raggiungere la ventiduesima edizione, ha osservato, dimostra quanto l’appuntamento sia ormai sentito e radicato.

Cicchi ha ringraziato il Comune di Umbertide per la vicinanza dimostrata nel corso degli anni, estendendo il riconoscimento agli educatori e alle educatrici della cooperativa impegnati nel sostegno alle diverse attività organizzate sul territorio.

La presidente ha poi evidenziato il valore dello sport per chi affronta situazioni di fragilità o difficoltà. L’attività sportiva non coincide soltanto con l’esercizio fisico, ma permette di socializzare, costruire relazioni, condividere esperienze e imparare a rispettare le regole.

Aspetti che, secondo Cicchi, assumono una funzione importante anche all’interno del percorso di riabilitazione.

Centri di Salute Mentale e territorio insieme

La presenza dei ragazzi seguiti dai Centri di Salute Mentale della Usl Umbria 1 costituisce uno degli elementi centrali del progetto. Intorno agli atleti si è sviluppata nel corso degli anni una rete composta da familiari, operatori, volontari, amici, associazioni e istituzioni.

Il torneo consente a queste componenti di incontrarsi in un contesto diverso da quello delle attività quotidiane. La dimensione sportiva offre infatti uno spazio condiviso nel quale la partecipazione assume un ruolo prioritario rispetto alla sola competizione.

Anche la composizione delle squadre e la presenza della rappresentativa comunale rispondono alla volontà di favorire un rapporto diretto tra realtà differenti del territorio.

Il calcio come strumento di inclusione

“Insieme a Peter Pan” nasce dalla convinzione che lo sport possa contribuire a superare barriere fisiche, psichiche e sociali. Il calcio a 7 rappresenta quindi il mezzo scelto per costruire un’esperienza basata sull’incontro e sulla collaborazione.

Il campo permette ai partecipanti di confrontarsi attraverso regole comuni e obiettivi condivisi. Il risultato delle partite mantiene il proprio significato sportivo, ma viene inserito in una cornice più ampia nella quale assumono rilievo la capacità di stare insieme e il rispetto reciproco.

La 22ª edizione ha confermato questa impostazione, coinvolgendo contemporaneamente atleti, personale educativo, amministratori e associazioni.

Una rete costruita intorno alla manifestazione

La continuità del torneo è legata anche alla collaborazione sviluppata tra i soggetti che lo sostengono. Comune di Umbertide, Associazione Peter Pan, Cooperativa Asad e Agape Pierantonio Umbertide hanno contribuito, con ruoli differenti, a mantenere l’iniziativa nel calendario cittadino.

La manifestazione è diventata così un’occasione periodica nella quale l’inclusione viene praticata attraverso un’attività concreta, mettendo sullo stesso terreno di gioco persone provenienti da esperienze differenti.

Il coinvolgimento dei volontari e delle famiglie completa questa rete e amplia la dimensione del torneo oltre le singole partite.

Una giornata tra competizione e partecipazione

La premiazione ha concluso una mattinata nella quale la componente agonistica si è accompagnata agli obiettivi sociali dell’iniziativa. La vittoria di Per Sempre Noi ha definito la classifica della 22ª edizione, mentre la presenza delle quattro formazioni ha consentito di rinnovare il significato originario dell’appuntamento.

Dopo oltre vent’anni, “Insieme a Peter Pan” continua a mettere lo sport al servizio della partecipazione, riunendo soggetti pubblici, associazioni e cittadini attorno a un progetto condiviso.

Il prossimo passaggio sarà il venticinquesimo anniversario di Peter Pan nel 2027. Un traguardo già indicato dagli organizzatori come occasione per valorizzare ulteriormente un percorso che a Umbertide lega attività sportiva, socializzazione, solidarietà e inclusione.