Pedibus San Filippo, oltre 30 alunni in cammino ogni mattina

A Città di Castello studenti a scuola a piedi insieme

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello riparte il Pedibus guidato da Matteo Mignolini: oltre 30 alunni della primaria di San Filippo raggiungono ogni giorno la scuola a piedi. Un progetto attivo da undici anni che unisce sicurezza, socialità, autonomia e rispetto per l’ambiente

Città di Castello, 23 10 2026 – È tornato in attività il Pedibus San Filippo, il servizio che accompagna a piedi gli alunni della scuola primaria nel centro storico di Città di Castello. L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, continua a rappresentare un punto di riferimento per molte famiglie e registra una partecipazione in crescita. Ogni mattina oltre trenta bambini raggiungono la scuola percorrendo un tragitto prestabilito attraverso le strade cittadine. A guidare il gruppo è ancora una volta Matteo Mignolini, volontario Auser che dal 2015 segue il progetto e coordina quotidianamente il percorso casa-scuola. L’aumento delle adesioni costituisce uno degli elementi più significativi dell’edizione appena avviata. Se negli anni passati i partecipanti erano molto meno numerosi, oggi il servizio coinvolge una platea più ampia di studenti e conferma il gradimento delle famiglie nei confronti di una proposta che coniuga sicurezza, movimento e attenzione all’ambiente.

La giornata del Pedibus inizia alle 7.40 con la partenza dalla zona di Via della Pendinella, all’angolo con via San Florido e via dei Casceri. Da quel momento il gruppo procede lungo il percorso programmato effettuando le soste previste. Le fermate sono identificate da specifici cartelli che riportano indicazioni relative ai luoghi e agli orari. Tappa dopo tappa, bambini e accompagnatori attraversano il centro storico fino ad arrivare alla scuola primaria di San Filippo alle 8 in punto. Al termine delle lezioni il servizio viene ripetuto in senso inverso. Gli alunni fanno quindi ritorno a casa seguendo lo stesso schema organizzativo che caratterizza l’iniziativa fin dalla sua nascita. Figura centrale del progetto è Matteo Mignolini, 52 anni, storico volontario dell’Auser e volto ormai conosciuto da studenti e famiglie.

Da oltre un decennio accompagna i bambini lungo il percorso quotidiano, garantendo attenzione alle regole e alla sicurezza. Il suo compito non si limita all’organizzazione del tragitto. Nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per i giovani partecipanti, contribuendo a creare un clima sereno e partecipato durante il cammino verso la scuola. Lo stesso Mignolini ha evidenziato come l’esperienza continui a rappresentare una forte responsabilità ma anche una grande soddisfazione personale. Accompagnare i bambini lungo le strade della città e condividere con loro momenti significativi della crescita resta, infatti, uno degli aspetti più importanti dell’iniziativa.

Uno degli aspetti che emergono con maggiore evidenza è il coinvolgimento diretto delle famiglie. La fiducia accordata al progetto si manifesta non soltanto attraverso le iscrizioni ma anche con contributi concreti. Le pettorine utilizzate per rendere più riconoscibile il gruppo durante gli spostamenti sono state infatti realizzate e donate dai genitori degli alunni. Un gesto che testimonia il legame sviluppato intorno al Pedibus e il senso di appartenenza costruito negli anni. La dirigente scolastica Silvia Ghigi ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. Secondo la dirigente, il Pedibus rappresenta un’esperienza capace di favorire autonomia, relazioni sociali e sensibilità ambientale, oltre a promuovere una partecipazione condivisa tra scuola, famiglie e associazioni del territorio.

Attorno al Pedibus ruota una rete di soggetti che nel tempo ha contribuito alla continuità del servizio. Tra questi figurano l’Auser, l’amministrazione comunale e il Lions Club Città di Castello Tiferno. La collaborazione tra realtà associative, istituzioni e mondo scolastico ha permesso all’iniziativa di consolidarsi anno dopo anno. Il progetto viene infatti considerato un esempio di buona pratica in grado di valorizzare la mobilità sostenibile e di offrire un servizio stabile alle famiglie. Una delle caratteristiche più apprezzate del Pedibus è la sua regolarità. Il servizio viene svolto indipendentemente dalle condizioni del tempo. Nei giorni di sole i bambini affrontano il percorso con cappellino e zaino sulle spalle, mentre in caso di pioggia trovano spazio ombrelli e impermeabili. Durante i periodi più freddi non mancano sciarpe e abbigliamento adeguato. Questa continuità contribuisce a rafforzare la dimensione educativa del progetto, insegnando ai più piccoli il rispetto degli impegni e l’importanza di adottare uno stile di vita attivo. Presenti lungo l’ultima parte del percorso anche l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti e il sindaco Luca Secondi.

Entrambi hanno evidenziato il valore dell’impegno portato avanti da Matteo Mignolini e dai soggetti che sostengono il servizio. L’iniziativa viene considerata un modello capace di promuovere inclusione, partecipazione e attenzione all’ambiente attraverso un’attività semplice ma altamente significativa. Con oltre trenta partecipanti e undici anni di attività alle spalle, il Pedibus della scuola primaria di San Filippo continua così il proprio cammino, confermandosi una realtà consolidata e un motivo di orgoglio per l’intera comunità di Città di Castello, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.