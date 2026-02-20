Pediatria Usl Umbria 1, nuovo medico per San Giustino e Pietralunga

La direzione del Distretto Alto Tevere comunica che da lunedì 23 febbraio un nuovo pediatra di libera scelta subentrerà nell’assistenza ai bambini dei Comuni di San Giustino e Pietralunga, in sostituzione della dottoressa Anna Bonadies. Il professionista è stato individuato attraverso la graduatoria aziendale predisposta dall’Usl Umbria 1 per gli incarichi temporanei, garantendo una transizione ordinata e senza interruzioni del servizio.
L’incarico resterà attivo fino alla nomina dell’avente diritto, attesa dopo la pubblicazione delle zone carenti prevista entro marzo. La durata dell’affidamento sarà quindi legata ai tempi di assegnazione del medico titolare, secondo le procedure stabilite dalla normativa regionale.
### Servizio garantito negli ambulatori dei due Comuni
Il pediatra opererà stabilmente nell’ambulatorio già utilizzato dalla dottoressa Bonadies a San Giustino, assicurando continuità nella presa in carico delle famiglie. È inoltre prevista una presenza settimanale a Pietralunga, scelta che consente di mantenere un livello assistenziale uniforme anche in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista geografico.
La programmazione definita dal Distretto Alto Tevere punta a evitare disagi per le famiglie, preservando la prossimità del servizio e la regolarità delle visite, soprattutto nelle aree più periferiche.
### Continuità assistenziale e monitoraggio del territorio
Il subentro del nuovo pediatra si inserisce nel quadro delle attività di programmazione sanitaria territoriale dell’Usl Umbria 1, che monitora costantemente la disponibilità dei professionisti e interviene per garantire la copertura delle zone carenti. L’obiettivo è assicurare un servizio stabile, evitando vuoti assistenziali e mantenendo un presidio sanitario essenziale per la popolazione pediatrica.
La sostituzione, definita in tempi rapidi, conferma l’attenzione dell’azienda sanitaria verso i Comuni dell’Alto Tevere, dove la presenza del pediatra di libera scelta rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le famiglie.
### Un presidio essenziale per le comunità locali
La continuità del servizio nei due Comuni permette di mantenere invariato il livello di assistenza, garantendo visite, controlli e consulenze senza interruzioni. La presenza settimanale a Pietralunga, in particolare, risponde alle esigenze di un territorio esteso e articolato, dove la vicinanza del pediatra assume un valore strategico per la tutela della salute dei più piccoli.
L’Usl Umbria 1 ribadisce così il proprio impegno nel garantire servizi territoriali capillari e accessibili, in attesa della nomina del medico titolare che prenderà in carico in modo definitivo la zona carente.
Commenta per primo