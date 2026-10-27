PEBA Città di Castello, dialogo aperto, a Cerbara e Trestina

La partecipazione al centro della nuova fase del piano

📌 FLASH NEWS – Città di Castello coinvolge direttamente i cittadini nella seconda fase del PEBA. In calendario due incontri pubblici a Cerbara e Trestina per illustrare i risultati delle rilevazioni sulle barriere architettoniche e raccogliere osservazioni utili alla pianificazione urbana

Città di Castello, 27 10 2026 – Prosegue il percorso di elaborazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) di Città di Castello con una nuova fase dedicata al confronto diretto con la popolazione. L’amministrazione comunale ha programmato due appuntamenti pubblici nelle frazioni di Cerbara e Trestina con l’obiettivo di condividere il lavoro svolto finora e raccogliere indicazioni utili per la definizione dello strumento urbanistico. Gli incontri rappresentano un passaggio importante del percorso avviato per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e favorire una partecipazione concreta delle comunità locali alla pianificazione del territorio, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre alle ore 18.00 a Cerbara, nei locali della Pro Loco di largo Andrea Fancelli. Il secondo si terrà venerdì 6 novembre alle ore 17.00 a Trestina, presso il Centro di Vita Associata situato in piazza Don Zefferino Caporali. Le riunioni sono rivolte ai residenti e a tutti i soggetti interessati a contribuire alla costruzione del piano. Durante gli incontri saranno illustrati gli esiti delle attività tecniche di rilievo e censimento effettuate nelle due località, considerate tra le più popolose del territorio comunale.

La nuova fase del progetto arriva dopo l’iniziativa inaugurale organizzata lo scorso 21 maggio presso la Biblioteca comunale Carducci. In quella occasione erano emersi contributi e segnalazioni che hanno supportato l’avvio delle operazioni di analisi sul territorio. Ora l’amministrazione intende restituire alle comunità interessate il quadro delle attività svolte. I tecnici incaricati presenteranno gli esiti dello studio, mentre i cittadini potranno formulare osservazioni, segnalare criticità e avanzare suggerimenti da considerare prima dell’adozione del piano. L’obiettivo è favorire una conoscenza condivisa del percorso amministrativo e garantire che le scelte future siano supportate anche dalle esperienze quotidiane di chi vive le due frazioni.

Il vicesindaco con delega all’Urbanistica Giuseppe Stefano Bernicchi e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti sottolineano come la seconda stagione del PEBA abbia scelto di spostare il confronto fuori dal capoluogo, portando il percorso partecipativo direttamente nelle comunità locali.

Secondo gli amministratori, il patrimonio di conoscenze maturato dai residenti rappresenta un elemento fondamentale per verificare la validità del lavoro svolto e orientare le future scelte progettuali. Le indicazioni provenienti da Cerbara e Trestina saranno quindi un contributo significativo per la costruzione di una città sempre più aperta, accessibile e accogliente, con particolare attenzione al diritto di tutti i cittadini di usufruire pienamente degli spazi pubblici e dei servizi presenti sul territorio.