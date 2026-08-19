Patrik Valenti rinnova con Città di Castello Pallavolo

Esperienza e grande solidità per la formazione in Umbria

📌 FLASH NEWS – Il veterano Patrik Valenti resta a Città di Castello. L’atleta toscano proseguirà il suo percorso con la maglia biancorossa, garantendo esperienza e qualità tecnica per la prossima stagione del club nel campionato di Serie B

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Città di Castello, 20 agosto 2026 – La società Città di Castello Pallavolo ha ufficializzato la permanenza dell’atleta Patrik Valenti per la prossima stagione agonistica. Questa scelta consolida il progetto tecnico del club, che punta a rafforzare il proprio organico in vista dei prossimi impegni nel campionato di Serie B. Il giocatore, originario della Toscana, si appresta a vivere la sua quarta annata complessiva con la casacca biancorossa, confermando un legame significativo con la realtà pallavolistica umbra.

Il percorso sportivo di Patrik Valenti è profondamente radicato nel territorio di confine tra Toscana e Umbria. Dopo aver maturato una solida esperienza nel vivaio e nelle formazioni di Sansepolcro, l’atleta ha vissuto diverse fasi di crescita professionale che lo hanno portato a consolidarsi come uno schiacciatore esperto, capace di interpretare con efficacia le dinamiche di gioco della Serie B. La sua statura di 190 centimetri e la notevole esperienza accumulata in carriera rappresentano elementi di garanzia per lo staff tecnico guidato da Marco Bartolini, che ha espresso il forte desiderio di puntare nuovamente sulle qualità del giocatore.

L’approdo di Patrik Valenti a Città di Castello risale alla stagione 2019-2020, periodo in cui ha iniziato a lavorare sotto la guida di Marco Bartolini. Dopo un biennio iniziale molto positivo, il giocatore ha fatto ritorno a Sansepolcro, dove ha vinto il campionato di Serie C nel 2022-2023 per poi misurarsi nuovamente con la Serie B nella stagione successiva. Il ritorno in biancorosso nel 2025-2026 si è rivelato vincente, culminando con la promozione del club nel campionato di Serie B. La prosecuzione di questo percorso rappresenta dunque la naturale evoluzione di una collaborazione che ha già dato frutti importanti per entrambe le parti coinvolte.

La permanenza di Patrik Valenti è stata possibile grazie a una proficua sinergia tra le dirigenze.

Il presidente Alessandro Celli ha lavorato in stretta collaborazione con la società New Volley Borgo Sansepolcro per finalizzare il trasferimento. Tale intesa ha permesso di definire con successo l’operazione, garantendo alla squadra una pedina di esperienza che conosce profondamente le complessità e le esigenze della categoria in cui il club è chiamato a misurarsi.

La conferma di questo profilo esperto risponde alla volontà societaria di costruire un gruppo equilibrato, capace di affrontare con determinazione il campionato che attende la compagine umbra.