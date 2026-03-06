Parcheggio gratuito: a Città di Castello apre l’area Garibaldi

L’ex scuola demolita lascia spazio a 92 posti auto

CITTÀ DI CASTELLO, 6-03-2026 – Il tessuto urbano tifernate ritrova una nuova funzionalità grazie a un intervento di riqualificazione atteso da tempo. Sabato 7 marzo 2026, l’amministrazione comunale inaugurerà ufficialmente il nuovo parcheggio gratuito realizzato sul sedime dell’ex scuola Garibaldi. L’operazione, finanziata interamente con fondi municipali per un totale di 315.000 euro, mette a disposizione della collettività 92 stalli per la sosta, di cui 2 riservati specificamente ai portatori di handicap. Questa infrastruttura sorge strategicamente alle porte del centro storico, offrendo una risposta concreta alla necessità di spazi per residenti, lavoratori e turisti che frequentano quotidianamente il cuore della città, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello.

Il cantiere, avviato nell’ottobre scorso, ha previsto inizialmente la demolizione controllata del vecchio plesso scolastico, ormai ridotto a un volume fatiscente e non più recuperabile dal punto di vista strutturale. Rimuovere quello che il sindaco Luca Secondi ha definito una “cicatrice urbana” è stato il passaggio fondamentale per sanare una situazione di potenziale pericolo e incuria diffusa. Invece di attendere complessi sviluppi edilizi futuri lasciando l’area recintata e inutilizzata, l’ente ha optato per una gestione attiva del territorio, restituendo immediatamente lo spazio alla pubblica fruibilità. L’intervento ha così eliminato un punto nero del quartiere, migliorando sensibilmente la sicurezza percepita e il decoro ambientale della zona adiacente a piazza Garibaldi.

Durante l’esecuzione delle opere, il progetto originale ha subito variazioni migliorative volte a ottimizzare l’assetto plano-altimetrico della superficie disponibile. Per garantire una maggiore durata e una definizione geometrica impeccabile degli stalli, l’ufficio tecnico ha optato per l’utilizzo di cordoncini in calcestruzzo prefabbricato. Sul piano estetico e ambientale, l’area ha vissuto un profondo restyling: alcuni cipressi in condizioni vegetative precarie sono stati sostituiti da nuovi tigli, alberi capaci di integrarsi armoniosamente con il contesto urbano circostante. Successivamente, la rimozione della vecchia recinzione perimetrale e lo smontaggio del cancello d’accesso previsto per sabato mattina sanciranno la definitiva trasformazione dello spazio in un luogo aperto e accessibile.

Un ulteriore step tecnologico riguarderà il potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio del posteggio. Nei prossimi giorni verranno installati nuovi corpi illuminanti a Led, selezionati per garantire un’elevata visibilità e un significativo risparmio energetico, senza però interferire con l’attuale fruibilità dell’area già aperta. Questo intervento servirà a rendere il parcheggio sicuro anche nelle ore serali, incentivando l’utilizzo della struttura da parte di chi frequenta le attività economiche, i ristoranti e i locali del centro. La visione dell’amministrazione punta infatti a una città più vivibile e moderna, dove la razionalizzazione degli spazi di sosta diventa volano per la crescita del commercio e del turismo di prossimità.

L’apertura del parcheggio gratuito dell’ex scuola Garibaldi rappresenta un traguardo fondamentale nella strategia di ammodernamento intrapresa dalla giunta tifernate. Rendere la sosta priva di costi diretti per l’utente costituisce un valore aggiunto inestimabile per chi abita o lavora nel centro storico. L’obiettivo a lungo termine rimane la riduzione della pressione veicolare sulle vie interne, offrendo uno sfogo logistico comodo, sicuro e perfettamente collegato ai principali punti di interesse. In definitiva, l’opera dimostra come sia possibile trasformare un problema di degrado architettonico in una risorsa preziosa per la comunità, consolidando un percorso di riqualificazione urbana che sta ridisegnando il volto di Città di Castello con pragmatismo e attenzione ai bisogni dei cittadini.