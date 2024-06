Paolo Ippoliti, giornalista, riceve le chiavi della città di Montone

Paolo Ippoliti, giornalista de La Nazione, riceve le chiavi della città di Montone

Il 26 giugno 2024, la città di Montone ha reso omaggio a Paolo Ippoliti, giornalista de “La Nazione”, consegnandogli le chiavi della città. Questo riconoscimento è stato attribuito per la sua dedizione e passione nel raccontare la storia, l’arte e la bellezza di Montone attraverso la sua penna e la sua macchina fotografica.

La cerimonia si è svolta sabato 22 giugno, nel contesto delle celebrazioni per il Secentenario della morte di Braccio Fortebraccio, presso la Chiesa di San Francesco. Il sindaco Mirco Rinaldi, presente all’evento, ha espresso il suo ringraziamento a Ippoliti a nome dell’amministrazione e della comunità di Montone.

Ippoliti, con i suoi articoli, ha contribuito a valorizzare la figura di Braccio da Montone e la famiglia Fortebracci. Ha dimostrato un forte legame con la rievocazione storica della Donazione della Santa Spina, essendo stato il primo giurato della manifestazione e da anni ne è il fotografo ufficiale. Queste chiavi simboleggiano e ufficializzano il suo legame con Montone, di cui è un narratore.

La cerimonia è stata molto emozionante e apprezzata dal giornalista. Ippoliti ha ringraziato il sindaco Mirco Rinaldi e tutta la città di Montone per questo gesto, che considera un grande privilegio. Ha ricordato come abbia iniziato a seguire il borgo quasi 30 anni fa, essendo uno dei primi giurati del Palio della Santa Spina. Negli anni, innamoratosi della storia, del luogo, delle tradizioni e della sua gente, ha continuato a raccontare Montone come giornalista de La Nazione e come fotografo. Ricevere le chiavi della città, con tutto quello che significano per Montone e per chi le riceve, lo ha commosso profondamente. Ha concluso ringraziando ancora una volta tutti per questo riconoscimento.