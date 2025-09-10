Paolo Fiorucci conquista il titolo italiano motocross epoca

Trionfo storico sul circuito di Cremona per il pilota tifernate

Paolo Fiorucci, 68 anni, originario di Città di Castello, si conferma protagonista assoluto del motocross d’epoca, aggiudicandosi il titolo italiano di categoria sul circuito sabbioso e tecnico di Cremona. Il neo campione, in sella alla sua storica “Villa” 350 del 1976, ha dominato l’ultima prova del Campionato Italiano Motocross Epoca Ufo Plast 2025, mostrando padronanza e precisione in ogni curva e traiettoria.

Con quasi mezzo secolo di esperienza maturata nel Motoclub Ennio Baglioni, Fiorucci ha impressionato pubblico e avversari con una guida impeccabile, dimostrando un controllo perfetto della moto e una straordinaria capacità di affrontare i tratti più impegnativi del circuito. Il crossodromo “G. Ceccarini” a La Trogna, luogo dove il pilota è cresciuto tra salti e discese spettacolari, ha visto emergere ancora una volta il talento tifernate a livello nazionale.

Il neo campione ha dedicato il terzo titolo della sua carriera a familiari, amici e colleghi del Motoclub Baglioni, sottolineando l’importanza di cinquant’anni di passione e impegno. Le congratulazioni sono arrivate dai vertici del club, con il presidente Stefano Fiorucci, e dalle istituzioni locali, tra cui il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport Riccardo Carletti, che hanno evidenziato come il successo mantenga alto il nome e la tradizione del motocross tifernate.

La stagione Epoca si concluderà ufficialmente con la cerimonia di premiazione dei campioni, il 4 e 5 ottobre a Castiglione del Lago, nell’ambito della Coppa Italia Epoca, dove saranno consegnate le tabelle oro FXAction e le medaglie della Federazione Motociclistica Italiana. La notizia è stata diffusa dal Comune di Città di Castello tramite CdcNotizie, con l’ufficio stampa guidato dal giornalista Giorgio Galvani.