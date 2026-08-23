Pallavolo maschile al via i raduni di Serie B e gruppi Under

Al via gli allenamenti di tutti i gruppi a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello riparte la nuova stagione del volley con il raduno di Serie B, Serie C e giovanili. L’intero movimento biancorosso torna subito in campo tra Sunfitness e Pala Joan per preparare al meglio l’annata 2026/27

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Città di Castello, 25 agosto 2026 – Il giorno di mercoledì 26 agosto 2026 segna l’inizio ufficiale delle attività sportive per la società Città di Castello Pallavolo in vista del campionato 2026/27. La dirigenza del club ha stabilito una ripresa simultanea dei lavori che coinvolge l’intera struttura societaria, a partire dai quadri della prima squadra fino alle selezioni dei settori giovanili. Gli atleti della compagine di Serie B apriranno la giornata di lavoro alle ore 9:00 per la prima seduta fisica presso la Palestra Sunfitness gestita da Riccardo Masi. Successivamente, la squadra proseguirà la propria preparazione atletica e tattica nel pomeriggio, a partire dalle ore 17:30, all’interno degli impianti sportivi di UmbriaCamp, situati nella cornice collinare della Montesca.

La guida tecnica della massima formazione cittadina è nuovamente affidata al professor Marco Bartolini, che opererà con la collaborazione diretta di Raffaella Ranieri, Matteo Mancini e Matteo Panizzi. Il monitoraggio delle condizioni fisiche dei giocatori e la prevenzione degli infortuni durante il ciclo di preparazione saranno invece curati da uno staff sanitario dedicato. Nello specifico, i terapisti Alessio Bonatti e Alessio Barili affiancheranno costantemente gli atleti, operando sotto la supervisione del medico responsabile, il dottor Michele Palleri. In parallelo al gruppo di vertice, anche le altre formazioni del settore maschile prenderanno ufficialmente il via nella medesima giornata. I collettivi appartenenti alla Serie C e alla categoria Under 19 si raduneranno alle ore 18:30 presso il Pala Andrea Joan di Città di Castello. La conduzione delle sessioni di allenamento di questi due gruppi sarà a cura del professor Enzo Sideri, coadiuvato dai tecnici Laura Boncompagni e Simone Marini.

Per quanto riguarda i giovani atleti tesserati nelle diverse categorie Under, l’appuntamento sul parquet del Pala Andrea Joan è fissato alle ore 16:30. Questo nutrito gruppo di ragazzi sarà guidato sul campo dai coach Raffaella Ranieri e Gabriele Michetti, i quali coordineranno lo sviluppo tecnico e motorio delle tessere più giovani della società. Il piano di lavoro predisposto per la settimana inaugurale prevede un’articolazione ben definita delle sedi di allenamento. La Serie B alternerà costantemente le sessioni mattutine di condizionamento forza presso la Palestra Sunfitness alle sedute tecnico-tattiche pomeridiane agli impianti di UmbriaCamp alla Montesca. In maniera analoga, i restanti gruppi condivideranno la loro attività giornaliera tra i macchinari della Palestra Sunfitness e la struttura principale del Pala Andrea Joan, storica casa del volley altotiberino. Le strutture comunali messe a disposizione dall’ente Polisport rappresentano l’ossatura logistica primaria per lo svolgimento di tutto il programma stagionale. La società Città di Castello Pallavolo accoglierà all’interno dei propri corsi tutti i ragazzi nati fino all’anno 2016.

La composizione del gruppo del Città di Castello Pallavolo Serie B nazionale della stagione 2026/27:



Rinaldo Conti – 30/11/1993 – Schiacciatore

Patrik Valenti – 12/07/1992 – Schiacciatore

Giovanni Panizzi – 27/03/2005 – Palleggiatore

Francesco Cesari – 28/09/2002 – Schiacciatore

Lorenzo Panizzi – 24/07/2006 – Opposto

David Lensi – 10/11/1995 – Libero

Tommaso Troiani – 04/07/1995 – Palleggiatore

Gian Marco Cioffi – 23/04/2000 – Schiacciatore

Ettore Rumori – 19/02/2005 – Centrale

Roberto Bongiorno – 06/03/1996 – Opposto

Carlo Landini – 24/06/1999 Centrale

Davide Stoppelli – 12/12/1992 – Centrale

Alberto Celestini – 26/06/1995 – Schiacciatore

Niccolò Cappelletti – 25/10/1996 – Schiacciatore

Enrico Marconi – 12/10/1984 – Schiacciatore

Leonardo Cesari – 28/05/2005 – Libero

Cesare Martinelli – 31/08/2010 – Centrale

Pietro Volpi – 20/06/2003 – Centrale

I tesserati più piccoli appartenenti alla fascia promozionale e al minivolley riprenderanno le attività motorie nel corso del mese di settembre. Contestualmente, il gruppo giovanile attivo nel territorio di Montone inizierà la propria preparazione in concomitanza con la riapertura ufficiale dell’anno scolastico. L’allestimento di un programma così esteso e articolato comporta un rilevante sforzo organizzativo e finanziario da parte della società. Di conseguenza, il club fa appello al tessuto imprenditoriale, sociale e civile della comunità di Città di Castello affinché possa supportare il progetto sportivo biancorosso. L’obiettivo dichiarato resta quello di mantenere la pallavolo locale ai vertici del panorama agonistico nazionale.