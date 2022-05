Pallavolo Città di Castello, under14 femminile, in finale Medaglia d’argento

Nella finale Regionale per il titolo di categoria le ragazze della squadra del Città di Castello pallavolo finiscono la loro avventura conquistando una medaglia d’argento che significa secondo posto; un risultato maturato dopo una maratona pallavolistica e terminato solo al tie-break con un 15/12 finale che lascia tanto amaro in bocca. Brave tutte per la prestazione e per l’impegno di un intera stagione e brave anche alle spoletine che nei momenti finali si sono dimostrate più intraprendenti e determinate.

Emozionante l’inizio della partita con il suono dell’inno nazionale cantato da tutte le atlete ed il pubblico sugli spalti; poi il fischio iniziale da inizio alla contesa; le tifernati sono visibilmente contratte e quasi bloccate, commettono varie imprecisioni e non riescono a giocare una pallavolo come già dimostrato durante tutta la stagione, mentre le ragazze di mister Scaccia giocano bene e seppur lottando vincono il primo set.

Le giovani di mister Brizzi sembrano ancora timorose ed insicure nei gesti tecnici e il secondo set vola via permettendo alla Monini Spoleto di raddoppiare; cambio campo ed il tecnico tifernate coadiuvato in panchina dall’assistente Michetti si fa sentire dalla squadra ed il ritorno in campo è qualche cosa di fantastico; Lucaccioni e compagne partono sparate, giocano bene attaccando e difendendo energicamente ed arriva un 25/15 e poi un 25/17 che riporta in pareggio l’incontro e galvanizza tutto il palasport Capitini. Si va quindi al tie-break tra mille tensioni e calorosi cori di incitamento; l’arbitro fischia e succede l’impensabile con ben cinque servizi ospiti che mettono in serie difficoltà le tifernati che in men che non si dica sono sotto e devono ricompattarsi e rincorrere; time-out di Brizzi e si riparte e si riesce a cambiare campo in svantaggio per 8/3.

Il Città di Castello torna a giocare e punto dopo punto arriva la rimonta, siamo li ad un punto ma un banalissimo palleggio mandato fuori nel campo avversario permette alle spoletine di allungare e poco dopo di andare a vincere (15/12) giustamente festeggiando con le biancorosse affrante e scoraggiate per un qualcosa che è sfuggito per un nonnulla. Di nuovo brave comunque, il futuro pallavolistico e l’età sono dalla vostra parte ed il prossimo anno si tornerà a battagliare più cariche e determinate di adesso. Ora spazio ai CAMP estivi di perfezionamento e soprattutto di divertimento ed appuntamento a settembre.

Ricordiamo ancora il gruppo di lavoro del Città di Castello pallavolo under 14 femminile composto da: Biancarelli M.Marta, Lucaccioni Matilde, Moriconi Giorgia, De Santi Giorgia, Mancini Anna, Bucci Marianna, Malcangi Celeste, Fiorucci Aurora, Ranieri Asia, Capecci Matilde, Bianchini Lisa, Rossi Viola, Ligi Sofia, Moscioni Gaia.

All. Brizzi Enrico – Ass. Michetti Gabriele