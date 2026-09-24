Pallavolo, Città di Castello prepara festa per due squadre B

Allenamento congiunto chiuso 2-2 contro Ermgroup Sangiustino

📌 FLASH NEWS – Città di Castello Pallavolo ha chiuso 2-2 il secondo allenamento congiunto contro Ermgroup Sangiustino. Sabato 3 ottobre, in piazza Giacomo Matteotti, la presentazione delle squadre di serie B e B2, con cena e DJ set aperto.

Il secondo confronto a Sangiustino

Si è chiuso sul 2-2 l’allenamento congiunto disputato a Sangiustino dal Città di Castello Pallavolo, guidato da Marco Bartolini, contro l’Ermgroup, formazione di serie A3. Gli ultimi due set sono stati giocati con squadre rimaneggiate.

Per i tifernati si è trattato del secondo appuntamento di preparazione contro la squadra sangiustinese. Il gruppo biancorosso ha mostrato personalità, pur con meccanismi ancora da affinare in una fase di lavoro atletico e tecnico ancora intensa.

Conti: primi segnali dal gruppo

Il martello Rinaldo Conti ha evidenziato i primi progressi del gruppo dopo l’avvio del lavoro sugli automatismi di squadra. Il giocatore ha richiamato il peso della preparazione in questo periodo, indicando aspetti positivi emersi a Sangiustino e altri sui quali sarà necessario intervenire.

Conti ha inoltre sottolineato il contributo dei più giovani e il clima che si sta costruendo all’interno della squadra. L’obiettivo è arrivare pronti all’inizio della stagione, indicato nel comunicato per sabato 17 settembre alle 18.30, al Pala Joan contro Sirdeco Pescara.

La presentazione delle due squadre

La società sta definendo l’appuntamento di sabato 3 ottobre, quando saranno presentate le formazioni biancorosse femminile e maschile, impegnate rispettivamente nei campionati di serie B2 e serie B.

La serata si svolgerà a Città di Castello, in piazza Giacomo Matteotti, conosciuta dai tifosi come Piazza di Sopra, sotto il Loggiato Gildoni. Il luogo ha ospitato negli anni celebrazioni legate alla pallavolo cittadina, compresa quella per la promozione in A1 al termine della stagione di A2 2012-2013.

Cena, presentazione e tessera sociale

Il programma prenderà il via alle 19.30 con la cena. Seguiranno la presentazione delle due compagini e un DJ set presso Baia Castello.

Nel corso dell’iniziativa sarà possibile sottoscrivere la tessera sociale per sostenere il volley cittadino. La società ha annunciato che ulteriori dettagli e alcune sorprese saranno comunicati nei prossimi giorni.