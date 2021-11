Pallavolo Città di Castello, 7^ giornata del campionato serie C femminile

Nella settima giornata del campionato di serie C femminile torna tra le mura amiche il Città di Castello pallavolo pronto a confrontarsi con il team del Gubbio pallavolo con le decise intenzioni di confermarsi nei quartieri alti della classifica. La squadra del dirigente Anastasi è giovane ma con delle ottime individualità e sempre ostica da affrontare.

Fonte Ufficio Stampa

Cdc Pallavolo

Inizia la gara e nel primo set i tecnici Brizzi e Ranieri schierano il 6+1 con le diagonale Nofri Onofri/Ioni, Monti e Pettinari in banda, Gnassi/Zampini al centro, libero Alivernini. Le tifernati partono contratte ed il Gubbio si porta avanti (10/16); le locali si riavvicinano molto (17/18) ma errori di imprecisione ed una battuta ospite ficcante mette in difficoltà le padrone di casa che ricostruiscono in modo poco incisivo e subiscono anche troppi pallonetti. Brizzi è costretto ad arginare chiamando due time-out ma il finale di frazione, nonostante in campo anche Rellini per Pettinari e Lucaccioni per Monti non porta soddisfazioni ed il set è delle ragazze di De Franco.

I tecnici tifernati strigliano la squadra al cambio campo e gli effetti sono immediati nel secondo set con le biancorosse che giocano bene e toccano anche un vantaggio di otto punti (16/8); un buon momento della Ioni autrice di tre punti consecutivi intervallati da un errore ospite ed il set è vinto e tranquillità ritornata.

Sulle ali dell’entusiasmo il terzo set è senza storia portando il vantaggio anche a +11 (20/9); le ospiti tentano di forzare le giocate ma il Città di Castello è ordinato e produttivo nello sviluppo degli schemi e si porta sul 2 a 1.

Il quarto set vede sempre in vantaggio costante le locali del D.S. Mandrelli, che creano un buon gap e vanno a chiudere vittoriose set ed incontro.

Come sempre ora si torna già da lunedi in palestra ad allenarsi e prepararsi per l’insidiosa trasferta di San Mariano di Corciano.

Città di Castello, 27/11/2021 ore 17.30 palasport Andra Joan

CITTA’ DI CASTELLO – GUBBIO PALLAVOLO ……. 3 / 1

(21/25 – 25/18 – 25/15 – 25/19)

CITTA’ DI CASTELLO:. Ioni Alice 10, Alivernini Elena (L1), Gnassi Ilaria 4, Puletti Aurora, Pettinari Ester, Monti Eleonora 14, Nofri Onofri Federica 2, Lucaccioni Giulia, Zampini Martina 11, Rellini Valeria 1, Coltrioli Giorgia, Pettinari Francesca 11, Braccini Claudia (L2), Nardi Marta. All. Brizzi Enrico – ass. Ranieri Raffaella – dir. Mandrelli Maurizio

PALLAVOLO GUBBIO: Sannipoli. Trinei. Fumanti. Nocchi. Mariucci. Pierucci. Provvedi. Vergari. Rampini. Pierotti. Bellucci. Castellani. Morelli.

Allenatore: De Franco – Assistente Rodari

Dirigente: Anastasi

Arbitri: Famiani e Gessone. – segnapunti Caselli