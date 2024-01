Pallacanestro femminile, Umbertide perde ad Ancona

Ancora un passo falso per Umbertide. La formazione di Staccini perde contro Ancona, decisivo un break in chiusura di terzo quarto che ha permesso alle ospiti di allungare. Invana la rimonta nel quarto periodo, con Umbertide che arrivata fino a meno due non trovando però la parità. Nel finale Ancona più cinica ha così strappato la vittoria.

Umbertide: Pangalos, Stroscio, Sammartino, D’Angelo, Baldi

Ancona: Mataloni, Boric, Pierdicca, Malintoppi, Yusuf

Parte forte Ancona con Pierdicca e Mataloni protagoniste del 4-9 iniziale. La risposta della PFU è tutta di Beatrice Baldi, che con quattro canestri in fila firma il sorpasso sul 13-11. Si sblocca Stroscio e la prima frazione va in archivio sul 17-14. La tripla di Cupellaro apre la seconda frazione, con la squadra di Staccini che prova subito ad allungare con Gianangeli autrice del 24-17. Boric riporta in scia le ospiti (26-21), mentre è la tripla di Mataloni a valere il nuovo meno due a tabellone. Si continua con l’equilibrio in campo e al ventesimo, è 30-29.

Dopo l’intervallo Umbertide prova subito a trovare il giusto ritmo: apre un canestro di Baldi, poi son Gianangeli e Sammartino a mettersi in mostra scrivendo il 40-36. Nel momento migliore però, la PFU si blocca e la risposta di Ancona è un parziale di 14-0 aperto e chiuso da Yusuf per il 40-50. La formazione di Staccini sbanda e Pelizzari s’iscrive allo show offensivo delle ospiti scrivendo un clamoroso 40-53 al trentesimo. L’ultimo periodo si apre con Stroscio e Baldi a segno, accorciando il passivo a nove lunghezze. Pelizzari sblocca le ospiti, ma l’inerzia è tutta di Umbertide che con due triple targate Stroscio-Sammartino ritorna a soli cinque punti di distacco sul 50-55.

Ancona chiama minuto di sospensione, ma al rientro Baldi prima e Pangalos poi vanno a bersaglio per il 54-55. I liberi di Boric ridanno due possessi di margine (54-58), ma Pangalos replica prontamente con il nuovo meno due. Botta e risposta tra Yusuf e Baldi, con le due squadre separate da un possesso sul 58-60. Pangalos dalla lunetta fa solo 1/2, non concretizzando l’opportunità di pareggio a ventun secondi dal termine. Immediato timeout per le ospiti, che al rientro tornano avanti di tre lunghezze con Yusuf che concretizza un ribalzo offensivo per il 59-62. Stacchini chiama minuto di sospensione, ma al rientro il tiro di Stroscio non va a segno.

Ancona può così festeggiare la vittoria.

PF Umbertide – Basket Girls Ancona 59 – 62 (17-14, 30-29, 40-53, 59-62)

PF UMBERTIDE: Sammartino* 11 (4/8, 1/4), D’Angelo F.* 2 (1/3 da 2), Scarpato, Pangalos* 9 (2/9, 0/3), Stroscio* 7 (2/7, 1/2), Gianangeli 6 (2/2 da 2), Colli NE, Paolocci, Gambelunghe NE, Baldi* 21 (9/14 da 2), Festinese NE, Cupellaro 3 (1/2 da 3)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 3/13 – Tiri Liberi: 10/11 – Rimbalzi: 35 6+29 (Baldi 10) – Assist: 13 (Pangalos 6) – Palle Recuperate: 5 (D’Angelo F. 2) – Palle Perse: 14 (Pangalos 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 10 (2/4, 2/3), Baldetti NE, Francia, Pelizzari 5 (1/3, 1/2), Mataloni* 12 (4/6, 1/5), Carloni NE, Manizza NE, Barbakadze, Yusuf* 11 (3/9 da 2), Malintoppi* 9 (2/6, 1/2), Boric* 15 (3/9, 2/6)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 7/18 – Tiri Liberi: 11/15 – Rimbalzi: 38 9+29 (Yusuf 13) – Assist: 8 (Mataloni 4) – Palle Recuperate: 11 (Yusuf 3) – Palle Perse: 13 (Squadra 5)

Arbitri: Marianetti A., Antimiani S.