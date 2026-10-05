Palio dell’Oca 2026, festa e tradizione nel centro storico

Grande affluenza e corteo storico a Città di Castello

📌 FLASH NEWS – Il Palio dell’Oca 2026 ha richiamato pubblico e partecipanti nel centro storico di Città di Castello. Tra corteo, Palio dei bambini, investitura del Cavaliere dell’Oca ed esibizioni degli Sbandieratori, la manifestazione ha confermato il forte legame con la città

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Città di Castello, 5 10 2026 – Grande partecipazione per il Palio dell’Oca 2026, manifestazione che ogni anno, nella prima domenica di ottobre, richiama cittadini, famiglie e visitatori nel cuore del centro storico tifernate. L’edizione andata in scena domenica 4 ottobre ha confermato il forte radicamento della manifestazione nel tessuto cittadino, rinnovando una tradizione che da decenni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario locale, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. L’evento, organizzato dalla Società Rionale Mattonata APS, affonda le proprie radici nella cultura popolare cittadina. Ripristinato nel 1946, il Palio nasce come reinterpretazione in chiave popolare delle antiche sfide riservate ai cavalieri, trasformando prove di abilità e destrezza in una competizione capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. La manifestazione ha preso il via nel pomeriggio in Piazza delle Oche, dove si è svolto il tradizionale Palio dei bambini. L’iniziativa ha richiamato numerose famiglie e molti spettatori, creando un’atmosfera di festa fin dalle prime ore dell’evento. A conquistare il primo posto è stata Alice Brodi, protagonista della competizione riservata ai più piccoli. La gara si è svolta all’insegna del divertimento e della partecipazione, confermando l’attenzione della manifestazione verso le nuove generazioni e la trasmissione delle tradizioni locali.

Successivamente ha preso forma uno dei momenti più caratteristici della giornata: il corteo storico. La sfilata è partita dalla sede della Società Rionale Mattonata in via del Molino per poi attraversare le strade del rione e percorrere Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere Piazza Matteotti. Il passaggio del corteo ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, contribuendo ad animare il centro storico e a valorizzare il patrimonio identitario della città. La presenza del pubblico lungo il percorso ha accompagnato ogni fase della sfilata, confermando il forte interesse che il Palio continua a suscitare. Una volta giunti in Piazza Matteotti, i partecipanti e il pubblico hanno assistito all’esibizione del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro. Lo spettacolo ha rappresentato uno dei passaggi più suggestivi della manifestazione. Tra lanci, esercizi di abilità e coreografie, gli sbandieratori hanno offerto una dimostrazione particolarmente apprezzata dagli spettatori. L’esibizione ha aggiunto un ulteriore elemento di spettacolarità a una giornata già ricca di appuntamenti e momenti di intrattenimento. Tra gli eventi più significativi dell’edizione 2026 figura l’investitura del Cavaliere dell’Oca, riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione verso il rione. Quest’anno l’onorificenza è stata conferita a Wilna Valli e Rita Bogliari. La scelta ha sottolineato il contributo offerto dalle due premiate alla vita della comunità e alle attività legate alla tradizione della Mattonata.

Il momento culminante della giornata è arrivato con la disputa del Palio dell’Oca, la prova che dà il nome all’intera manifestazione. La competizione si è svolta in Piazza Matteotti davanti a un pubblico numeroso. La sfida prevede che il concorrente, posizionato su un carretto trainato da due ragazzi, tenti di colpire con un palo di legno un mastello sospeso riempito d’acqua, all’interno del quale è collocata un’oca simbolica. Al termine della gara, a imporsi è stato Nico Braganti, che ha conquistato il Palio dell’Oca 2026 al termine di una competizione molto seguita e partecipata. In gara erano presenti concorrenti provenienti da diverse aree del territorio, a testimonianza della capacità dell’evento di coinvolgere non solo il rione organizzatore ma l’intera comunità cittadina.

Alla cerimonia conclusiva ha preso parte anche l’assessore Letizia Guerri, presente alla premiazione finale. L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo del Palio dell’Oca come momento di aggregazione e valorizzazione delle tradizioni popolari.

L’edizione 2026 si chiude dunque con un bilancio positivo, caratterizzato da una forte presenza di pubblico, dalla partecipazione di numerosi concorrenti e dal coinvolgimento di volontari, associazioni e istituzioni. La Società Rionale Mattonata APS, guidata dal presidente Dino Braganti, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, dagli organizzatori ai partecipanti, fino agli Sbandieratori di Sansepolcro e ai tanti cittadini che hanno seguito gli appuntamenti della giornata.

Il Palio dell’Oca si conferma così una delle espressioni più rappresentative della tradizione popolare di Città di Castello, capace di unire memoria storica, spirito comunitario, cultura locale e partecipazione collettiva.