Palio della Santa Spina trionfo assoluto per Porta del Borgo

La rievocazione storica si conclude con successo a Montone

📌 FLASH NEWS – Il rione Porta del Borgo ha vinto il Palio della Santa Spina 2026 a Montone. La castellana Emanuela Faloci ha sfilato accanto a Carlo Fortebracci nel corteo storico finale che ha chiuso una settimana di rievocazioni medievali di alto livello

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Montone, 17 08 2026 – La cittadina di Montone ha celebrato domenica sedici agosto la conclusione di una intensa settimana dedicata alla rievocazione della Donazione della Santa Spina. L’edizione 2026 del celebre Palio ha visto il rione Porta del Borgo imporsi in modo netto su tutta la concorrenza. La compagine biancorossa ha infatti conquistato il primo posto in ogni ambito previsto dalla competizione. Il successo ha permesso alla propria castellana, Emanuela Faloci, di partecipare al corteo storico conclusivo camminando a fianco del nobile Carlo Fortebracci, figura centrale della rievocazione.

La manifestazione ripercorre i fatti del 1473 quando il conte Carlo Fortebracci ottenne dalla Repubblica di Venezia la preziosa reliquia della Santa Spina, considerata parte della corona di Gesù Cristo. Questo dono, concesso come ricompensa per il suo valore militare, rappresenta ancora oggi il cuore pulsante dell’identità culturale di Montone. Il corteo, composto da figuranti in costumi d’epoca, ha sfilato tra due ali di folla, attirando l’attenzione di numerosi turisti e residenti giunti per ammirare le celebrazioni che si sono svolte in un clima di grande partecipazione. Il dominio del rione Porta del Borgo è apparso evidente sin dai primi giorni del programma. I biancorossi hanno primeggiato nei Bandi di sfida, ottenendo i punteggi più elevati sia dal voto tecnico che dal gradimento del pubblico, eccellendo per storicità, interpretazione e qualità della scenografia. Un esito analogo si è registrato nel concorso riservato alle rappresentazioni medievali. Lo spettacolo intitolato Imago sanguinis, allestito nel suggestivo chiostro di San Francesco, è stato decretato il migliore della settimana. La giuria ha comunque elogiato l’altissimo profilo culturale degli altri rioni. Il gruppo di Porta del Monte ha presentato De carne mea presso la Rocca di Bracco, mentre la formazione di Porta del Verziere ha proposto L’ombra della corona all’auditorium San Fedele.

La competizione si è definita ulteriormente durante la gara di tiro con l’arco storico. Anche in questa disciplina, gli arcieri di Porta del Borgo hanno confermato il proprio stato di forma smagliante, totalizzando sei punti contro i quattro conquistati dal rione Porta del Monte e i due ottenuti dal rione Porta del Verziere. La giornata finale ha suggellato il trionfo dei biancorossi, chiudendo ufficialmente il ciclo di eventi celebrativi che ha animato l’intero borgo umbro.

La comunità locale guarda già con interesse alla prossima edizione, forte di un patrimonio di tradizioni che continua ad attrarre un pubblico sempre più vasto e attento ai dettagli della ricostruzione storica, come riporta Nicola Torrini di Avi News.