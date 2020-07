Palazzina di 12 appartamenti, incendio contatori Enel, evacuate famiglie

D

iverse famiglie sono state evacuate da una palazzina di 12 piani dove, per cause ancora in corso di accertamento, è scoppiato un incendio. Le fiamme si sono sprigionate dai contatori Enel del condominio che sta in via Martiri della Libertà a Città di Castello. Per tenere sotto controllo l’incendio, i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Città di Castello e con l’autoscala fatta arrivare dal comando provinciale di Madonna Alta di Perugia. Non si sa, per il momento, se ci sono intossicati.