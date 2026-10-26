Palastaccini Fratta, tre giovani al lavoro per curare il palazzetto

Accordo tra Basket Club Fratta e Gruppo Volontari Umbertide.

📌 FLASH NEWS – Tre giovani del Gruppo Volontari Umbertide puliscono gratuitamente il Palastaccini ogni sabato mattina. La convenzione con il Basket Club Fratta dà forma al progetto Prendiamoci cura, dedicato agli spazi pubblici della città.

Tre giovani volontari impegnati nella pulizia del Palastaccini di Umbertide, ogni sabato mattina e senza compenso. È l’attività prevista dalla convenzione sottoscritta nei giorni scorsi dal Basket Club Fratta e dal Gruppo Volontari Umbertide. L’accordo, promosso dalla società sportiva gialloblù insieme all’associazione, unisce la cura del palazzetto a un percorso di partecipazione alla vita cittadina.

L’impegno affidato ai ragazzi offre loro la possibilità di contribuire alla comunità attraverso un compito concreto. La pulizia della struttura diventa così un’occasione per sviluppare senso civico e assumere un ruolo attivo nella gestione degli spazi della città.

Dalla Pasqua dello Sportivo alla convenzione

Il primo passo della collaborazione risale alla Pasqua dello Sportivo. In quell’occasione il Basket Club Fratta aveva destinato un contributo al Gruppo Volontari Umbertide. Da quel gesto è nato il confronto che ha portato alla definizione dell’intesa.

Era stata Milena Morelli, presidente dell’associazione, a proporre la disponibilità dei propri volontari per la gestione delle strutture sportive di Umbertide. La proposta ha trovato attuazione nell’accordo dedicato al Palastaccini, con un appuntamento settimanale e il coinvolgimento di tre giovani messi a disposizione dal gruppo.

Il progetto dedicato agli spazi pubblici

L’iniziativa rientra in “Prendiamoci cura”, il progetto con cui il Gruppo Volontari Umbertide promuove l’attenzione verso gli spazi pubblici cittadini. La collaborazione con la società di basket consente all’associazione di tradurre questo obiettivo in un’attività all’interno del palazzetto.

Per Milena Morelli, il rapporto con realtà che operano al di fuori dell’ambito sociale ha anche un altro valore: permette di far conoscere le attività del gruppo a un pubblico più ampio. L’intesa apre quindi un contatto con il mondo sportivo, attraverso un impegno condiviso che coinvolge direttamente i volontari.

Il ringraziamento della società gialloblù

Il Basket Club Fratta ha espresso riconoscenza all’associazione e ai ragazzi per il servizio svolto, sottolineando il rilievo del Palastaccini tra gli impianti sportivi di Umbertide.

La società gialloblù ha inoltre evidenziato il significato della collaborazione tra organizzazioni con finalità differenti. Nel percorso avviato, sport e volontariato trovano un punto d’incontro nel contributo alla comunità umbertidese: ciascuna realtà partecipa con le proprie disponibilità a un’iniziativa rivolta a una struttura della città.